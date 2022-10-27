1-е заседание регулирующих органов по аудиовизуальным медиа стран ОТГ в Баку

27 октября в Баку началось первое заседание регулирующих органов по аудиовизуальным медиа стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, заседание организовано Аудиовизуальным советом Азербайджана.

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