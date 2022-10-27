https://news.day.az/politics/1506761.html 1-е заседание регулирующих органов по аудиовизуальным медиа стран ОТГ в Баку - ФОТО
1-е заседание регулирующих органов по аудиовизуальным медиа стран ОТГ в Баку - ФОТО
27 октября в Баку началось первое заседание регулирующих органов по аудиовизуальным медиа стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, заседание организовано Аудиовизуальным советом Азербайджана.
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