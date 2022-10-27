Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2022 год, в ВМС проводится "Базовый курс морских коммандо", передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В соответствии с планом, военнослужащие в процессе инженерно-сапёрной подготовки теоретически и на практике изучают характеристики взрывных устройств, осваивают правила их применения.

Кроме того, в ходе курса с участниками проводятся занятия по военной топографии, скалолазанию, огневой, физической подготовке и другим дисциплинам.

Окончившим курс военнослужащим будут вручены сертификаты.