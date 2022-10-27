Обмен опытом в сфере регулирования аудиовизуальных медиа имеет важное значение для наших стран.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня заведующий сектором по работе с цифровыми медиа Администрации Президента Азербайджана Эльмир Велизаде в Баку в ходе выступления на первом заседании регулирующих органов по аудиовизуальным медиа стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).

Велизаде отметил, что это сотрудничество будет служить тому, чтобы донести до широкой общественности достоверную информацию о событиях, происходящих в странах ОТГ.

Отметив, что в Азербайджане существует опыт регулирования аудиовизуальной сферы, он подчеркнул, что Азербайджан был в числе первых стран, которые перешли на цифровое телевидение в регионе.

"Недавно принятый закон "О медиа" соответствует международной практике и включает в себя регулирование в аудиовизуальной сфере, которая является составной частью медиа. Между Азербайджаном и Турцией развивается сотрудничество в области медиа. Развитие этого сотрудничества между государствами-членами ОТГ также является одной из основных целей", - сказал Велизаде.