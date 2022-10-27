Во время второй Карабахской войны турецкие журналисты противостояли черной пропаганде армян

Во время второй Карабахской войны наши журналисты противостояли черной пропаганде противника.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня глава Управления по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахреддин Алтун на Международном журналистском форуме в Анкаре.

По его словам, войны, к сожалению, являются горькой реальностью сегодняшнего дня.

"Хотелось бы, чтобы войн не было и не было необходимости в обучении военной журналистике. Поскольку война является актуальной проблемой в наши дни, журналисты также должны обладать определенными знаниями в этой области", - сказал Алтун.

Он отметил, что каждая статья во время войны, каждая фотография могут изменить ход событий.

"Поэтому в своих материалах журналисты должны использовать слова, направленные на установление мира, а не на продолжение войны", - сказал Алтун.