Будет создан форум регуляторов аудиовизуальных медиа стран-членов ОТГ

Будет создан форум регуляторов аудиовизуальных медиа стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос был обсужден 27 октября 2022 года на первом заседании регулирующих органов по аудиовизуальным медиа стран-членов и стран-наблюдателей ОТГ в Баку.

На заседании будет согласован проект декларации о намерениях по созданию форума.