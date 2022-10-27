https://news.day.az/politics/1506817.html Будет создан форум регуляторов аудиовизуальных медиа стран-членов ОТГ
Будет создан форум регуляторов аудиовизуальных медиа стран-членов ОТГ
Будет создан форум регуляторов аудиовизуальных медиа стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос был обсужден 27 октября 2022 года на первом заседании регулирующих органов по аудиовизуальным медиа стран-членов и стран-наблюдателей ОТГ в Баку.
На заседании будет согласован проект декларации о намерениях по созданию форума.
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