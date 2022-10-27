Азербайджанцы Швеции и Финляндии призвали содокладчиков ПАСЕ по Армении к объективности

Члены азербайджанской общины, проживающие в Швеции и Финляндии, обратились к сопредседателям Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Армении - шведскому депутату Бориане Оберг и финскому депутату Киммо Кильюнену.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой, обращение подписали председатель Ассоциации азербайджанских академиков в Швеции Саадат Керими, председатель Ассоциации культуры Швеция-Азербайджан (SAF) Севда Дадашева и руководитель Дома Азербайджана в Хельсинки, председатель Молодежной организации "Aзер-Tюрк", координатор Координационного совета скандинавских азербайджанцев по Финляндии Ульвия Джаббарова.

В обращении говорится, что предвзятое заявление сопредседателей ПАСЕ по Армении в связи с Вооруженными силами Азербайджана вызвало глубокую озабоченность у азербайджанцев Швеции и Финляндии. Отмечается, что азербайджанцы Швеции и Финляндии требуют от своих депутатов нейтрального и объективного подхода к фактам и событиям.

Подчеркивается, что в эти дни азербайджанцы мира отдают дань памяти погибших в результате ракетных атак армянских вооруженных сил на азербайджанские города с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. "Мы осуждаем эти преступления, направленные против мира и человечности. Глубоко сожалеем о том, что лица, несущие ответственность за совершение этих кровавых преступлений, до сих пор не предстали перед правосудием", - говорится в обращении.

Еще раз доводятся до внимания история карабахского конфликта, чудовищные военные преступления, совершенные Арменией в период 30-летней оккупации, в том числе нанесение ударов во время II Карабахской войны по Гяндже, Нафталану, Барде, Тертеру, Мингячевиру и другим азербайджанским городам, расположенным в десятках километров от зоны конфликта и линии фронта, с применением тяжелой артиллери, баллистических ракет, фосфорных и кассетных бомб: "В итоге в результате армянской военной агрессии с 27 сентября по 10 ноября 2020 года погибли 93 гражданских лица, в том числе 12 детей и 27 женщин, 454 человека получили телесные повреждения различной степени, причинен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре".

Расценивая военные преступления Армении, как грубое нарушение норм и принципов международного права, положений Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним, руководители диаспорских организаций подчеркивают, что "азербайджанцы мира давно утратили надежду на ПАСЕ, так как вместо адекватной реакции на эти чудовищные события Азербайджан в различные времена неоднократно избирался в ПАСЕ мишенью для выполнения политических заказов, здесь измышляются и распространяются небылицы о нашей стране. A происходящие в Азербайджане позитивные процессы, к сожалению, не упоминаются".

Авторы обращения призывают ПАСЕ продемонстрировать более объективный и нейтральный подход, потребовать от захватнической Армении ответа за военные преступления, совершенные против Азербайджана, и оказать давление на официальный Ереван для подписания мирного соглашения с Азербайджаном.