https://news.day.az/politics/1506846.html МИД поделился публикацией в связи с обстрелом Барды
МИД поделился публикацией в связи с обстрелом Барды
"Необходимо положить конец безнаказанности Армении".
Как передает Day.Az, об этом сообщается в Twitter-аккаунте МИД Азербайджана.
"27-28 октября, Армения нарушила режим прекращения огня и обстреляла Барду кассетными ракетами. Это нападение, в результате которого погибли 27 человек, в том числе 2-летняя девочка, более 70 получили ранения, было самым смертоносным нападением на гражданское население в ходе войны 2020 года. Необходимо положить конец безнаказанности Армении из-за совершенных ею военных преступлений", - говорится в публикации.
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