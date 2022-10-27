Британский парламент поддержал позицию Азербайджана

Палата лордов Великобритании провела дебаты по азербайджано-армянскому вопросу.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на британский парламент, член Палаты лордов британского парламента, сопредседатель британо-армянской межпарламентской группы дружбы баронесса Керолайн Кокс выдвинула очередную инициативу, направленную против Азербайджана, но она не нашла поддержки. От имени правительства на вопрос ответил заместитель министра иностранных дел Лорд Ахмад.

Он коснулся важности мира между двумя странами, сказал, что необходимо политическое решение. Лорд Ахмад отметил, что правительство Британии полностью поддерживает работу, проводимую ЕС.

В ходе дебатов другие члены Палаты лордов, кроме баронессы Кокс, озвучили как нейтральные, так и поддерживающие Азербайджан мнения.

Лорд Хусейн отметил, что последние столкновения между Арменией и Азербайджаном требуют срочной необходимости ускорения процесса нормализации и установления мира между двумя странами под руководством ЕС, акцентировал внимание на важности подписания мирного соглашения.

Лорл Давид Эванс привлек внимание к вопросу разрыва мин. Он подчеркнул, что причинами большинства взрывов, произошедших за последние два года, стали мины, добавил, что от них в Азербайджане погибли 262 гражданских лица.

Лорд Давид Эванс сказал, что без вести пропали 3890 азербайджанцев, и Армения отказывается предоставлять какую-либо информацию о них.

Во время дебатов баронесса Удин отметила, что приветствует последние обсуждения, проведенные в Праге 6 октября, подчеркнула, что после трехстороннего соглашения о прекращении огня Армения все еще не предоставила информацию о без вести пропавших азербайджанцах.