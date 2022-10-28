США должны наказать Армению за попытку купить иранские дроны

Заявка Армении на приобретение иранских дронов не может не беспокоить США. В то время как американское правительство выражает приверженность армяно-азербайджанским мирным переговорам, данный шаг Еревана является ни чем иным, как попытка дестабилизировать и без того хрупкий мир на Южном Кавказе. Армянские власти рассчитывают на то, что иранские дроны помогут вооружённым силам страны сократить существенное отставание от азербайджанской армии. Однако иранские дроны вряд ли сильно помогут Армении, учитывая наличие израильских ПВО у Азербайджана.

Об этом Day.Az сказал бывший советник госсекретаря США, американский аналитик, политический обозреватель Пол Гобл.

Как отметил наш собеседник, материально-техническое обеспечение армии Азербайджана на порядок выше ВС Армении и Еревану не стоит играть с огнём, надеясь на реванш.

"Сегодня Россия занята войной в Украине и поэтому до Армении у неё нет дела. Делая комплименты в адрес иранских дронов правительство Армении надеется на то, что Иран займёт армянскую сторону и выступит против Азербайджана. Такие же надежды у Армении в отношении Франции", - отметил экс- советник госсекретаря США.

По словам американского аналитика, отношения Вашингтона и Тегерана уже долгое время оставляют желать лучшего, поэтому приобретение иранских дронов может дорого обойтись Армении.

Напомним, что несколько дней назад бывший командующий Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и помощник по военным вопросам Верховного лидера Ирана генерал-майор Яхья Рахим Сефеви заявил, что Армения в числе стран, которые хотят приобрести иранские беспилотные летательные аппараты.

Абдул Керимханов