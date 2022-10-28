Баронесса Кокс у разбитого корыта

Автор: Мехти Ахмедзаде

Известный "друг" армянства, "защитник" прав угнетенных христиан во всем мире баронесса Кэролайн Кокс вновь оказалась в неловкой ситуации. На этот раз, поднятая ею антиазербайджанская истерия осталась заблокированной и баронессу посадили на место сами британские парламентарии. В частности, заместитель министра иностранных дел лорд Ахмад и ряд членов Палаты лордов Великобритании выразили поддержку позиции Азербайджана.

Кокс известная провокаторша, которая постоянно пытается набить свои карманы, причем решила вопреки интересам короны.

Являясь сопредседателем британо-армянской межпарламентской группы дружбы, старуха Кокс вместо того, чтобы давно уже уйти на пенсию, продолжает активное сотрудничество с армянским лобби, пытаясь продвигать его интересы за определенные гонорары, ведь далеко не секрет, что аппетит у бабули огромен, а пенсия ее потребностей не удовлетворит.

В общем, сегодня палата лордов Великобритании провела дебаты по азербайджано-армянскому вопросу и Кэролайн попыталась выдвинуть очередную инициативу, направленную против нашей страны, однако не нашла поддержки.

Так, лорд Хусейн отметил, что недавние столкновения между Арменией и Азербайджаном обусловливают необходимость ускорения процесса нормализации и установления мира между двумя странами под патронажем ЕС, подчеркнув важность подписания мирного соглашения.

В свою очередь лорд Давид Эванс привлек внимание к проблеме минирования азербайджанских территорий и поблагодарил правительство Великобритании за финансовую помощь на разминирование в Азербайджане.

Он отметил, что в результате взрыва мин в Азербайджане пострадали 260 человек среди гражданского населения, а также пропавшими без вести являются 3890 азербайджанцев, о которых Армения отказывается предоставлять какую-либо информацию.

Кроме того, баронесса Удин выразила свою поддержку состоявшейся в начале октября в Праге встречи лидеров Азербайджана и Армении. Она так же подчеркнула тот факт, что судьба 3890 азербайджанцев по-прежнему остается неизвестной в связи с бездействием армянской стороны.

Заместитель министра иностранных дел Лорд Ахмад, в свою очередь, коснулся важности мира между двумя странами и отметил, что необходимо политическое решение.

Как результат, многие парламентарии воздержались реагировать на логорею армянской баронессы и оказали поддержку Азербайджану. Провокация Кокс, как всегда, с треском провалилась.

Отрабатывая щедрые подношения зарубежной армянской диаспоры, старуха Кокс пытается сделать все, чтобы коллеги по Палате лордов примкнули к ней и вместе начали забрасывать правительство Великобритании проармянскими петициями и обращениями. Но деньги диаспоры оказываются потраченными впустую, так как особого интереса выступление баронессы Кокс у коллег не вызывает, да и заниматься проблемами уже затухшего конфликта абсолютное большинство лордов не хотят.

Кому нужно тратить время на истерические вопли престарелой платной плакальщицы, когда членам британского парламента хорошо известна позиция правительства? Да никому.

Одним словом, Кокс - типичный представитель тех беспринципных, двуличных, лицемерных политиков, которые готовы во имя своих корыстных интересов продать не только интересы своего государства, но и родную мать. Хотя сколько бы баронесса К. Кокс и ей подобные не старались, у них все равно ничего не получится.

Сколько бы ни истерила маразматичная Кэролайн, она не сможет помочь своим армянским покровителям добиться нужных результатов. Ей давно пора очнуться и уйти на пенсию.