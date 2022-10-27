Премьер-министр Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Казахстан

27 октября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов по приглашению премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова прибыл с рабочим визитом в Астану для участия в заседании Совета глав правительств СНГ, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Кабинет министров страны.