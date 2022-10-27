https://news.day.az/politics/1506892.html Премьер-министр Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Казахстан - ФОТО
Премьер-министр Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Казахстан - ФОТО
27 октября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов по приглашению премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова прибыл с рабочим визитом в Астану для участия в заседании Совета глав правительств СНГ, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Кабинет министров страны.
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