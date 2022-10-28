В Армении отметили очередную годовщину торжества «армянской демократии»

27 октября исполнилось 23 года беспрецедентному теракту в Национальном собрании Армении.

27 октября 1999 года пятеро вооруженных людей ворвались в зал заседаний армянского парламента и расстреляли премьер-министра Вазгена Саркисяна, председателя Национального собрания Карена Демирчяна, двух его заместителей - Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, троих депутатов - Арменака Арменакяна, Микаэла Котаняна и Генрика Абраамяна, а также министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна. Ранения получили семь человек - депутаты Эрмине Нагдалян, Андраник Манукян, Армен Хачатрян, Эдмонд Цатурян, Жирайр Геворкян и Эмма Худабашян, министр приватизации Павел Галтахчян. Более 40 человек оказались в заложниках.

Группу вооруженных лиц возглавлял бывший журналист Наири Унанян. Суд над группой Унаняна длился почти три года: с февраля 2001-го по ноябрь 2003 года. Потерпевшими по делу был признан 91 человек, 129 человек допрошены в качестве свидетелей. Наири Унанян и его брат Карен Унанян, Эдик Григорян, Врам Галстян, Дереник Беджанян и Ашот Князян были приговорены к пожизненному заключению. Гамлет Степанян - к 14 годам лишения свободы. Высшая мера наказания в виде расстрела не была применена, так как в 2003 году в Армении отменили смертную казнь. Успели...

Примечательно, что за прошедшие годы по тем или иным, порой очень странным причинам, перешли в мир иной многие свидетели и участники преступления. Один из осужденных, Эдик Григорян пару лет назад пообещал рассказать все то, что "долгие годы упорно и довольно небрежно пытаются скрыть от общества". Обещал разоблачение, но неожиданно умер от сердечного приступа.

Издание "Голос Армении" провело собственное расследование, результаты которого приводят в ужас. Фактически все участники и свидетели тех странных событий умерли странно и неожиданно. В 2004 году повесилась прямо в здании парламента сотрудница НС, бывшая свидетельницей по делу, скончалась в автоаварии в США через несколько лет медсестра парламента, занимавшаяся в тот страшный день ранеными. То есть свидетелей убирали, независимо от того, как далеко они не сбежали. Кого-то в камере ударило током, у кого-то вдруг сдало здоровое сердце.

И так далее.

Унанян, объясняя свое поведение после теракта, заявлял в прямом эфире, что "на этот шаг нас подтолкнуло тяжелое положение народа, обреченность на голод". Примечательно, что те же аргументы озвучивали террористы "Сасна црер" во время захвата здания полка полиции в центре Еревана в июле 2016 года. А убийство полицейских они объяснили возмездием душителям народа.

Такая вот она, кровавая армянская демократия.