https://news.day.az/politics/1506902.html Хикмет Гаджиев и посол Израиля обсудили региональные вопросы - ФОТО
Хикмет Гаджиев и посол Израиля обсудили региональные вопросы - ФОТО
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Израиля Джорджем Диком.
Как передает Day.Az, об этом посол Израиля написал на своей странице в Twitter.
По его словам, в ходе встречи состоялся плодотворный обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам.
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