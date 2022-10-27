Хикмет Гаджиев и посол Израиля обсудили региональные вопросы

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Израиля Джорджем Диком.

Как передает Day.Az, об этом посол Израиля написал на своей странице в Twitter.

По его словам, в ходе встречи состоялся плодотворный обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам.