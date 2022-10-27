Баку передал Еревану тела 10 армянских военнослужащих

Азербайджан передал Армении тела 10 армянских военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян.

Он не назвал другие детали и добавил, что тела должны быть направлены на экспертизу.