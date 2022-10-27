https://news.day.az/politics/1506950.html Баку передал Еревану тела 10 армянских военнослужащих
Баку передал Еревану тела 10 армянских военнослужащих
Азербайджан передал Армении тела 10 армянских военнослужащих.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян.
Он не назвал другие детали и добавил, что тела должны быть направлены на экспертизу.
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