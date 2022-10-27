Отношения между Азербайджаном и ООН значительно развилось

В этом году исполняется 30 лет с вступления Азербайджана в ООН. За эти годы сотрудничество между Азербайджаном и ООН значительно развилось, и отношения перешли с уровня гуманитарной помощи на уровень партнерства.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом 27 октября на мероприятии, посвященном 30-летию партнерства ООН-Азербайджан в Баку сказала координатор-резидент ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

Андреева отметила, что в рамках восстановительных работ на постконфликтном этапе ООН сотрудничает с Азербайджаном в сферах разминирования, занятости бывших вынужденных переселенцев, образования, здравоохранения, энергетики и других направлениях.

По ее словам, ООН рассматривает возможности по расширению этого сотрудничества.