Путин считает нужным договор между Арменией и Азербайджаном

Россия поддерживает идею заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, при этом Москва не собирается ничего навязывать Еревану, выбор варианта решения является делом армянского народа и руководства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наша позиция заключается в том, что этот мирный договор, конечно, нужен, и мы поддерживаем мирное урегулирование, так же как и делимитацию границы и полное урегулирование пограничного вопроса, - сказал глава российского государства. - Вопрос - какой вариант избрать? Это дело Армении, армянского народа и армянского руководства".

"В любом случае какой бы ни был выбран вариант, если это приведет к миру - мы только за. Но мы не собираемся ничего навязывать. Мы не можем и не собираемся Армении что-то диктовать", - заверил Путин.