Фуад Мурадов обсудил с президентом Ассоциации Неаполь-Баку реализованные проекты

Председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с президентом Ассоциации Неаполь-Баку Джузеппе Канильо, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

На встрече говорилось о вкладе ассоциации в развитие дружественных, торговых и культурно-экономических связей между Азербайджаном и Италией, состоялся обмен мнениями о реализованных организацией проектах.

Председатель комитета высоко оценил деятельность Ассоциации Неаполь-Баку и выразил позитивное мнение о перспективах сотрудничества.

Гость, поблагодарив за радушный прием, сделал небольшой экскурс в историю и отметил побратимство городов Баку и Неаполя еще с 1972 года, в период руководства общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, и исполнение в этом году 50-летия этого побратимства. Он подчеркнул, что Ассоциация Неаполь-Баку была создана в 2014 году в Италии именно для сохранения и развития побратимства. На сегодняшний день организация реализовала десятки интересных проектов, связанных с историческими заслугами выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, современной историей и культурой страны.

Джузеппе Канильо на встрече была вручена присужденная ему медаль "За заслуги в диаспорской деятельности".