В Шуше подписана декларация о намерениях в рамках 1-го заседания регулирующих органов по аудиовизуальным медиа стран ОТГ

В Шуше подписана декларация о намерениях в рамках 1-го заседания регулирующих органов по аудиовизуальным медиа стран Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

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