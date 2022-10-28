https://news.day.az/politics/1507129.html Джейхун Байрамов обсудил с помощником Блинкена нормализацию отношений с Арменией
Джейхун Байрамов обсудил с помощником Блинкена нормализацию отношений с Арменией
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает Day.Az в пятницу со ссылкой на сообщение главы МИД в Twitter.
Как отмечается, в ходе телефонного разговора стороны обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
"Еще раз подтвердил приверженность и полную готовность моей страны достижению мира и стабильности в нашем регионе", - говорится в сообщении.
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