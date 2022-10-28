Существует серьезная потребность в совместных действиях, чтобы донести до мира нашу справедливую позицию.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Омер Коджаман, находящийся с визитом в Шуше.

"Порой нам трудно донести до мира свою справедливую позицию. Я думаю, что у каждого тюркского государства имеется свой опыт. Обмен этим опытом очень важен. Существует серьезная потребность в совместных действиях, чтобы донести до мира нашу справедливую позицию. Поэтому мероприятия, проведенные вчера в Баку, а сегодня в Шуше, очень важны для нас", - сказал он.