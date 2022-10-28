https://news.day.az/politics/1507161.html По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Шамахы прошла акция по посадке деревьев - ФОТО - ВИДЕО
По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Шамахы прошла акция по посадке деревьев - ФОТО - ВИДЕО
В рамках открывшейся в Центре Гейдара Алиева в поддержку Целей устойчивого развития ООН фотовыставки "17 обликов призыва" ("17 Faces of Action") в Шамахинском районе прошла акция по посадке деревьев.
Как сообщает в пятницу Day.Az, Цели устойчивого развития, объявленные ООН с 2015 года, направлены на экономические, социальные и экологические аспекты.
Во время акции, проведенной по инициативе Фонда Гейдара Алиева и при поддержке Общественного объединения "Региональное развитие", целью которой является внесение вклада в реализацию Целей устойчивого развития, волонтеры Общественного объединения посадили 200 гранатовых деревьев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре