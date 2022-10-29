Правовой режим в Лачинском коридоре требует переосмысления

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Орхана Амашова о Лачинском коридоре.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Идея связать Лачинский коридор с сухопутным проходом, соединяющим основную часть Азербайджана с его Нахчыванским эксклавом, возникла еще до Второй карабахской войны. Тогда предполагалось, что маршрут, связывающий Карабах с Арменией, и то, что позже стало известно как Зангезурский коридор, образуют паутину взаимозависимости, которые Баку и Ереван могли бы использовать в качестве соглашения "услуга за услугу" для достижения долгосрочного мира.

Некоторые элементы этой тонко сбалансированной дипломатии все еще присутствуют в сегодняшнем азербайджано-армянском дискурсе, за одним массовым исключением, состоящим в том, что обсуждение территориального статуса армянонаселенной части Карабахского региона Азербайджана уже отложено. Теперь речь идет о сравнении правовых режимов двух коридоров и о том, что Азербайджан настаивает на их соединении. Армения, естественно, не соглашается, утверждая, что в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года упоминается один коридор, а режим Лачинского коридора уникален и не может быть воспроизведен где-либо.

Помимо точных деталей, касающихся правового режима Лачинского коридора, и Баку, и Ереван также расходятся во мнениях относительно его долгосрочной функции. В Азербайджане его рассматривают как временную схему, которая после нормализации отношений между двумя странами может даже утратить свой нынешний исключительный статус. На самом деле, благодаря тщательно рассчитанным шагам и бдительному взгляду в будущее, Баку уже удалось постепенно уменьшить любую дремлющую экстерриториальность, которая могла бы быть.

В пункте 6 трехсторонней декларации говорится, что российский миротворческий контингент остается контролировать 5 км коридора, а Азербайджан гарантирует безопасность граждан, товаров и транспортных средств, следующих в обоих направлениях. Учитывая, что первоначальный замысел Еревана заключался в том, чтобы использовать весь Лачинский район в качестве коридора, ширина которого впоследствии была значительно уменьшена, а армянская сторона лишилась контроля над маршрутом, это был идеальный вариант для Азербайджана еще в 2020 году.

Соглашение от 10 ноября также предусматривало строительство нового маршрута, который сейчас действует, вдоль Лачинского коридора. Это сыграло неотъемлемую роль в демонтаже старой логики коридора. Не случайно Азербайджан после восстановления контроля над городом Лачин 26 августа использует термин "новая Лачинская дорога", а не "Лачинский коридор".

Принципиальным моментом является то, что дорогу, соединяющую Карабах с Арменией, следует рассматривать не как то, что Ереван последовательно изображал как так называемый "путь отхода" в случае чрезвычайной ситуации и как гарантию безопасности, а как простой коммуникационный проход, облегчающий движение. Ввиду проводимой Баку политики интеграции карабахских армян в азербайджанское общество с полноправными гражданскими правами, эксклюзивность маршрута постепенно истощается.

Интересно, что Баку, несмотря на присутствие российского миротворческого контингента вдоль Лачинского коридора, никогда не жаловался на экстерриториальность и утверждал, что его суверенитет ничем не обременен, и, по сути, также претендовал на контроль над этим коридором. Армения упорно отказывалась принять то, что она называла "коридорной" логикой Зангезурского прохода, ввиду пункта 9, согласно которому Пограничная служба Федеральной службы безопасности России должна обеспечивать безопасность на всем его протяжении.

Роль Москвы весьма деликатна. Что касается Зангезурского коридора, на первый взгляд кажется, что Россия в определенной степени поддерживает Баку. Но поскольку она заинтересована в сохранении своего миротворческого контингента в Карабахе после 2025 года, стремление Баку к полной интеграции армян региона с остальной частью Азербайджана Кремль может счесть слишком поспешным и нежелательным.

Азербайджан и Армения выразили взаимную приверженность признанию территориальной целостности и суверенитета друг друга в Праге 6 октября. Это, конечно, требует некоторого преувеличения того, что можно было бы подразумевать под признанием территориальной целостности другого государства. Брюссельское направление в переговорах достигло определенного прогресса в отношении режима, применимого к Зангезурскому коридору, на том основании, что каждое государство должно контролировать свои границы и осуществлять надлежащую юрисдикцию в отношении участка маршрута, проходящего через его территорию. Важным остающимся аспектом остается то, что соединение должно быть как можно более беспрепятственным.

Азербайджан, связав режим Зангезурского коридора с режимом Лачинского коридора, постепенно лишив последний его первоначального привилегированного статуса, за последние несколько лет значительно укрепил свою территориальную целостность. Любое изменение режима коридора, соединяющего Армению с Карабахом после 2020 года, потребует, по крайней мере, некоторого сотрудничества России в форме молчаливого согласия. Если Азербайджан и Армения придут к соглашению по Зангезурскому проекту с сопутствующими последствиями для Лачинского маршрута, Россия может оказаться вынужденной уступить свои позиции.