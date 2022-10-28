https://news.day.az/politics/1507171.html Россия заинтересована в том, чтобы Южный Кавказ был стабильно развивающимся регионом – Путин
Россия заинтересована в том, чтобы Южный Кавказ был стабильно развивающимся регионом – Путин
Единственно возможным и реалистичным путем к миру между Арменией и Азербайджаном может быть неукоснительное соблюдение всех известных совместных заявлений.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в пятницу Президент России Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"Россия не может оставаться в стороне от проблем и противоречий между близкими государствами. Мы заинтересованы в том, чтобы Южный Кавказ был спокойным и стабильно развивающимся регионом", - сказал он.
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