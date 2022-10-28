В Центре Гейдара Алиева открылась фотовыставка под названием «17 лиц действия»

28 октября в Центре Гейдара Алиева по инициативе генерального директора Женевского отделения ООН Татьяны Валовой при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Ассоциации швейцарских женщин и расширения прав и возможностей (Association of Swiss Women & Empowerment) открылась фотовыставка под названием "17 лиц действия" (17 Faces of Action).

Как передает Day.Az, генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валова, выступая на церемонии открытия, рассказала о процессе реализации фотовыставки "17 лиц действия". Она сказала, что выставка является олицетворением Целей устойчивого развития.

"Азербайджан первым откликнулся на инициативу проведения фотовыставки "17 лиц действия". Поэтому первая выставка, открытая сегодня в Баку, уникальна и наиболее символична. 17 азербайджанских женщин очень активно продвигают Цели устойчивого развития и тем самым участвуют в создании более справедливого мира. Мы надеемся, что эта инициатива будет реализована другими странами Организации Объединенных Наций. Выражаю признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и Фонду Гейдара Алиева за поддержку в организации выставки", - сказала Татьяна Валова.

Отметим, что целью проекта является поддержка Целей устойчивого развития ООН, содействие реализации 17 целей устойчивого развития, к которым также присоединился Азербайджан. Цели устойчивого развития, объявленные ООН в 2015 году, состоят из 17 целей и 169 задач, которые будут способствовать созданию значительных возможностей для человеческого развития и устойчивости глобального развития путем охраны нашей планеты в течение 15 лет.

Цели устойчивого развития выводят на передний план широкий спектр социальных потребностей, включая образование, социальную защиту и возможности трудоустройства, а также борьбу с изменением климата и защиту окружающей среды. Эти цели и задачи заключаются в том, чтобы покончить с нищетой во всех ее формах и проявлениях на благо человечества, обеспечить устойчивое управление устойчивым потреблением и производством, удовлетворить потребности нынешнего и будущих поколений, защитив нашу планету от деградации, поддержать во имя мира мирные, справедливые и недискриминационные общества, свободные от страха и насилия.

На выставке в Центре Гейдара Алиева с целью содействия 17 целям устойчивого развития в разделах "История успеха", "Не пренебрегайте помощью другим", "Символ мира", "Только вперед!" и др. представлены портреты 17 азербайджанских женщин, проживающих в различных регионах Азербайджана и достигших успехов в той или иной области, а также ценности, история, современное развитие нашей страны.

Проект реализован в Азербайджане впервые и будет осуществлен еще в 16 странах мира в течение 2022-2023 годов. От каждой страны будут отобраны 17 женщин, представляющих ценности и культуру своего народа и соответствующие Целям устойчивого развития. После национальных выставок в 2023 году во Дворце наций в Женеве пройдет выставка, на которой будут представлены 17 избранных женщин из 17 стран.