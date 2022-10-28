"Договаривайся с Президентом Ильхамом Алиевым"

Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ОДКБ поставил на место премьер-министра Армении Никола Пашиняна пояснив ему, что если Ереван будет затягивать мирные процессы на Южном Кавказе, то будет лишь хуже.

Отметим, что ранее на заседании Пашинян потребовал от союзников по ОДКБ точной оценки ситуации и позиции организации, а также о ее дорожной карте по "восстановлению территориальной целостности Армении".

Как передает Day.Az, выслушав армянского премьера, Лукашенко сказал:

"Вы что, не знаете нашу позицию? Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем. Второй вопрос - дайте дорожную карту по восстановлению территориальной целостности Армении. Какую дорожную карту?! Я вам на это сразу отвечаю: сядьте с Президентом Ильхамом Алиевым, если надо - попросите Президента России, и примите решение! Не примете сегодня - будет же хуже! Вы же сами это понимаете, нам не нужен этот конфликт. Вот вы два вопроса поставили, они больше, чем странные, Никол Воваевич!".

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