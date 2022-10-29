https://news.day.az/politics/1507307.html Минобороны Азербайджана поздравило Турцию
Минобороны Азербайджана поздравило Турцию
Министерство обороны Азербайджана поздравило Турцию с национальным праздником.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в публикациях на страницах министерства в социальных сетях.
"Одна нация, два государства!". Поздравляем Турцию с национальным праздником!" - отмечается в сообщении.
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