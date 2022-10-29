Минобороны Азербайджана поздравило Турцию

Министерство обороны Азербайджана поздравило Турцию с национальным праздником.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в публикациях на страницах министерства в социальных сетях.

"Одна нация, два государства!". Поздравляем Турцию с национальным праздником!" - отмечается в сообщении.