Здание Бакинского Дворца водных видов спорта окрасилось в цвета флага Турции.

Президент Ильхам Алиев: Сегодня в деле восстановления и реконструкции Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов Азербайджан вновь больше всех поддерживает братская Турция

28 октября 18:12 (UTC+04), Официальная хроника 10 233