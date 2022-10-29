https://news.day.az/politics/1507310.html Здание Бакинского Дворца водных видов спорта окрасилось в цвета флага Турции - ВИДЕО
Здание Бакинского Дворца водных видов спорта окрасилось в цвета флага Турции - ВИДЕО
Здание Бакинского Дворца водных видов спорта окрасилось в цвета флага Турции.
Как передает Day.Az, это было сделано по случаю национального праздника Турции - Дня Республики.
Отметим, 29 октября 1923 года была провозглашена Турецкая Республика.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре