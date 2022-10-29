Здание Бакинского Дворца водных видов спорта окрасилось в цвета флага Турции

Здание Бакинского Дворца водных видов спорта окрасилось в цвета флага Турции.

Как передает Day.Az, это было сделано по случаю национального праздника Турции - Дня Республики.

Отметим, 29 октября 1923 года была провозглашена Турецкая Республика.