В азербайджанской армии завершен перевод вооружения на осенне-зимний режим эксплуатации

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год завершены комплексные мероприятия по переводу на осенне-зимний режим эксплуатации вооружения, боевой и специальной техники в азербайджанской армии.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, с целью обеспечения бесперебойной и устойчивой эксплуатации вооружения и военной техники в зимний период все воинские части в централизованном порядке обеспечены горюче-смазочными материалами, а также другими необходимыми запасными частями и оборудованием.

Подразделениям, дислоцированным в высокогорье и суровых климатических условиях, выделены средства снабжения сверх нормы. Продовольственное обеспечение личного состава, несущего боевое дежурство, запасы теплой одежды и горючего, оружие и боеприпасы доставлены в подразделения в соответствии с нормами.

Во всех подразделениях полностью обеспечен перевод вооружения и военной техники на режим эксплуатации в осенне-зимний период.