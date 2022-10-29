Али Асадов поздравил вице-президента Турции с Днем Республики

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное письмо вице-президенту Турции Фуату Октаю по случаю национального праздника Турецкой Республики - Дня Республики.

Как передает Day.Az, в письме говорится, что сильная и стабильная в политическом, экономическом, военном отношении Турецкая Республика сегодня занимает очень важное место на международной арене.

Азербайджано-турецкие отношения дружбы и братства, основанные на прочных основах, таких как общая история и национально-духовные ценности наших народов, оценены как яркое выражение единства и солидарности между двумя странами.