https://news.day.az/politics/1507355.html Али Асадов поздравил вице-президента Турции с Днем Республики
Али Асадов поздравил вице-президента Турции с Днем Республики
Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное письмо вице-президенту Турции Фуату Октаю по случаю национального праздника Турецкой Республики - Дня Республики.
Как передает Day.Az, в письме говорится, что сильная и стабильная в политическом, экономическом, военном отношении Турецкая Республика сегодня занимает очень важное место на международной арене.
Азербайджано-турецкие отношения дружбы и братства, основанные на прочных основах, таких как общая история и национально-духовные ценности наших народов, оценены как яркое выражение единства и солидарности между двумя странами.
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