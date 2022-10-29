Шоу тупого и еще тупее: Бабаян, Симоньян и Шишкин установили рекорд маразма

Автор: Эльчин Алыоглу,

главный редактор Milli.Az,

специально для Day.Az

В то утро, ни свет ни заря, Роман проснулся от саднящей боли на левой щеке. Ему казалось, что кто-то ударил немытой пяткой его любимое лицо и от этого возникла боль.

Прямо как в детстве, в Баку, когда злой ненавистный Мамед, соседский мальчик, дал ему леща за кражу семечек.

Роман открыл глаза и смотрел на подделку иконы Московской Богоматери, которая висела, правда немного скособочившись, над дверью кухни.

"Святым угодникам, что на церковных иконах, нельзя смотреть в очи...", - как помнил Роман, говорила бакинская бабушка Айкануш, важно задирая свой реликтовый нос к небу, туда, где по ее мнению, и обитают те самые святые угодники, а как же?

Роман уже туда не смотрел. Он на Иуду Искариотского смотрел. В "Тайной вечере", что висела на стене коридора.

"Плохая моя жизнь, Иудушка, - глухо шептал Роман, - очень даже плюгавая, понимаешь, неважная моя жизнь. Я бы и рад, Иудушка, уйти с концами куда-нибудь на Запад, да нельзя теперь: мобилизация, Украина, да тот же Пашинян в Армении, чтобы ему пусто было".

Хитрит Иуда, помалкивает...

А кругом тени по стенам ходят, помахивают рукавами, будто армянские толстобрюхие попы носами.

"Ничего, Иудушка. Молчи, помалкивай, если хочешь. Я тебя не неволю. Мне бы только, видишь ли, из беды моей выйти", - слышался всхлипывающий шепот Романа в утреннюю московскую пору.

Но не об Искариоте речь, а о Романе Бабаяне.

... Антиазербайджанская истерия на федеральных телеканалах Российской Федерации достигла верхнего экстремума, когда к голосящему на разные лады нестройному приходскому хоралу "обличителей Баку" присоединяются все новые, часто весьма негигиеничные лица.

Хотя все логично - чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй.

... Когда Евросоюз ввел новый пакет санкций в связи с военной операцией в Украине - против бизнесменов, чиновников и сотрудников телеканалов, среди имен этого копошащегося списка был и Роман Бабаян.

"Распространял антиукраинскую пропаганду и пропагандировал позитивное отношение к действиям сепаратистов в Донбассе. В интервью, которое он дал Ukraina.ru, четко заявил, что каждый житель Донбасса предпочел, чтобы этот регион присоединился к России, и поставил под сомнение право Украины на собственные территории". Также говорится, что он обвинил украинские власти в преследованиях в Донбассе по национальному признаку и фактическом геноциде, заявил, что украинцы убивали детей и стариков в Донбассе, и поддержал российский нарратив о "фашистском режиме" в Украине, - писали еврочиновники.

Суть состоит из того, что Бабаян еще тот преисполненный многомудростью госпропаганды и заказного патриотизма индивид, родившийся в Баку, но ныне всеми фибрами своих навостренных на получение с верхов столь необходимого ему материального кислорода жабр на оголтелую, временами пещерную ненависть к некогда родному городу и стране. Бабаян нынче среди визгливой, крикливой своры, так примитивно и тупо нацеливших свои указующие перста в нашу сторону.

Мы люди простые, давно привыкшие к ору лжецов и стенаниям многостарадальцев, кои так замудрили со своей выдуманной историей и прошлым, что стали выглядеть помесью бульдога с носорогом.

Но позвольте заметить, что милостивые пане и панночки, все-таки немного обиделись на руководителей телеканала НТВ, где и обитает сутулая инфузория Бабаян со "Своей правдой". Это не наше образное выражение или, упаси Бог, несуразное лексическое средство выразительности. Ведь Ромка - для Романа он еще не вырос из собственных мечтаний и облаков грез - после получения гневного окрика сверху: "Что вы все такие невеселые, мув йо асс!", судорожно сжимая скопированный темник с текстом "бичевания Азербайджана" и "поддержки карабахских армян", вихрем понесся в сторону маленькой студии.

Где и остановился, запыхавшись, гневно смотря на камеры и шепча: "Начнем, что ли?!"

"Если Пашинян выберет "вашингтонский" вариант мирного урегулирования, то из Карабаха уйдут российские миротворцы, со всеми вытекающими последствиями", - сказал Бабаян, как отрезал.

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян, надбровно смотря на Ромку, тут же заявила, что Армения без России обречена.

"Я не верю, что Пашинян этого не понимает. Он, безусловно, это понимает. И если Пашинян, понимая это, будет соглашаться на американский план и уходить под Америку - это в очередной раз подтверждает, что этому человеку наплевать на Армению, наплевать на армянский народ, наплевать на все, что имеет к этому отношение. Что меня не удивит", - сказала Симоньян, выпячивая, как всегда, свои обвислые молочные железы, скованные в безвкусном декольте пытаясь показать, как же Пашинян будет плевать на армянский народ, если не так, а эдак, по Западному.

Она также напомнила, что 44-дневная война была остановлена Россией, лично Путиным. Это чтобы все помнили и не смели забывать.

Оторвав томный взгляд от боброедки Марго, Бабаян встрепенулся, вспомнил, почему и для чего он в студии, и со всей мощи своих лимфатических связок выдал: "России необходимо побеждать в Украине, тогда, может быть, США перестанут мутить воду в Таджикистане, Киргизии, Молдавии, Азербайджане, Казахстане и Армении".

Скорее всего, он был уверен, что старый добрый дед Байден, он же президент США, внимательно смотрит "Свою Правду" без перевода и после слов Бабаяна судорожно ищет валидол с корвалолом, дабы успокоить дрожь в губах и неясную, глухую истому страха в сердце.

Ибо другой гость "Своей правды", эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин, уверенно, как молотобоец в деревенской кузне, заявил, поправив съехавший на левый бок галстук: "Для американцев сейчас главное - оторвать Армению от России и организовать горячую точку в Закавказье".

... Накануне трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи спустя два дня вновь разгорелась политическая интрига вокруг главного вопроса: согласятся ли Баку и Ереван с мирной инициативой Брюсселя (Вашингтона) или, отринув предложения Запада, примут за основу предложения Москвы?

Газета "Грапарак" Армении писала, что премьер-министр Никол Пашинян заявил на встрече в Сочи, что не подпишет российскую версию "мирного договора" даже в случае угрозы смены власти. Пашинян также заявил, что, мол, "народ на стороне правительства и он не боится угроз России". "Он также сказал, что в ближайшее время соглашение не будет подписано, поскольку против западного варианта выступает и президент Азербайджана Ильхам Алиев", - написала газета.

Это утверждение пока официально не подтверждено. С другой стороны, если вариант западного мирного договора более выгоден для Азербайджана, то почему Баку должен идти против него? Газета "Коммерсантъ" первой написала, что вопрос о статусе включен в русскоязычную версию. Также было отмечено, что Азербайджан отверг этот вариант. В брюссельском (вашингтонском) документе сказано, что вопроса о приснопамятном "статусе" нет.

Во время своего выступления в дискуссионном клубе "Валдай" президент России Владимир Путин заявил, что выступает за мирное урегулирование согласно варианту Кремля но выбор того или иного варианта "является делом Армении, армянского народа и его руководства". "В любом случае, каким бы ни был выбор, если он ведет к миру, то мы все за него. Но мы не собираемся никому ничего навязывать. Мы не можем и не будем что-то диктовать Армении. Если армянский народ и нынешнее руководство Армении считают, что необходимо выбрать конкретный вариант мирного соглашения, например, так называемый "Вашингтонский вариант", предполагающий признание суверенитета Азербайджана над Карабахом, если в Армении так думают, пусть будет так", - сказал Путин.

Роман Бабаян тоже говорил, что Армения является стратегическим союзником России: "И мы, конечно, будем учитывать интересы Азербайджана, но в значительной степени будем руководствоваться предложениями Армении".

Дескать, по словам Р. Бабаяна, Россия предлагает Армении и карабахским армянам лучший мирный договор, чем Запад, но правительство Пашиняна отказывается.

Похоже, руководство Армении снова обоими нижними конечностями наступает на старые грабли и пытается вывести "вопрос безопасности и прав карабахских армян" - кои, естественно, являются гражданами Азербайджана и все их проблемы внутреннее дело нашей страны - на международный уровень, тем самым открыто и напрямую ставя под сомнение нашу территориальную целостность.

Конечно, Азербайджан не допустит такой подтасовки. Официальный Баку неоднократно заявлял, что карабахские армяне являются нашими гражданами и мы не намерены обсуждать вопрос прав своих граждан ни с каким другим государством, или международной организацией.

В этом смысле очень интересно, между нами говоря, что же Россия предложит сторонам в Сочи более конструктивного, чем ЕС и США...

Правда, поспешность армянского руководства в вопросе мирного соглашения воспринимается в Ереване не однозначно. Есть те, кто воспринимает это как способ для правительства Пашиняна сохранить свою власть, а есть и те, кто утверждает, что Армения готовится ко "второй капитуляции". Однако речь идет как раз о подписании большого мирного соглашения между двумя соседними странами на основе 5 общеизвестных принципов, основанных на международном праве.

Но есть и относительно объективные мыслители. Как и Галуст Григорян, автор статьи на Armenianreport. Автор объясняет поспешность правительства Пашиняна в отношении мирного соглашения следующим образом: "В чем причина такой поспешности нашего руководства? Он (Пашинян - авт.) видит, что России и Ирану просто нельзя доверять. США контролируют процессы в мире и уже заявили, как они себе представляют мир в регионе. Да, нам придется пожертвовать Карабахом, но взамен мы спасем Армению и, наконец, сохраним прекрасную перспективу разрыва связей с Россией. При этом мы, наконец, встанем на путь демократического и экономического развития. Это то, что Россия никогда не была в состоянии дать нам".

- Черт, я же забыл сказать про миротворцев в Аскеранском районе, что собирают гранат вместе с местными армянами, - сказал Бабаян и с размаху сел на расшатанный вовсе даже не гамбсовский стул, а на самый что ни на есть российский, то есть, с щербинками и косой. В воздух взметнулась белая, как прошлогодние штаны Романа, пыль. За окном студии, злобно рыча, заскреблась осоловелая служебная собака.

- Подписываем, подписываем подписные листы, - говорил продюсер, подходя к Бабаяну. - Роман Григорьевич, один вы не подписали.

... Великая есть грусть на земле. Осела, накопилась в разных местах, и не увидишь ее сразу.

Бабаяну было грустно. Ему опять недоплатили.

Снаружи за происходящим философски наблюдала через окно служебная, хотя и окосевшая от человеческой глупой болтовни, собака. Звать на помощь ОДКБ она почему-то не спешила.

И автору, признаться, милостивые государи, вовсе не радостно. Тут ведь вот какой кадриль - одно дело читать перлы начитанной шельмы Константина Затулина, слушать гневные филиппики выгнувшего последнюю извилину Соловьева, смотреть на пляску Витта в исполнении монструозной Скабеевой, лицезреть упавшее лицо Миграняна, а другое - тратить время на эдакого кухонного шустрого пруссака Романа Бабаяна.

Грустно ведь, нет, господа?

Вот, и я о том же, милостиво соизвольте заметить.