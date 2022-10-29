России-24 приказано патронов не жалеть

Автор: Лейла Таривердиева

Похоже, российская пропаганда двинулась в решительное наступление с целью спасти Армению от "тлетворного влияния загнивающего запада". Особых усилий для этого не потребовалось - достаточно было просто достать пролежавший в пыли два года проармянский инструментарий и вновь заняться любимым делом. Понятно, что у каждой страны есть свои приоритеты, которых она придерживается и которые обязательно отражаются на пропагандистских продуктах. Но российская пропаганда явление особое, потому что она изменчива как погода. И что интересно - доносится новый пропагандистский продукт теми же лицами и с теми же эмоциями, с какими за пару часов до получения команды "фас" говорилось совсем противоположное.

Уже когда на минувшей неделе на российском ТВ вновь появились антиазербайджанские сюжеты, стало понятно, что дело идет к большим, так сказать, переменам приоритетов. Два года после 44-дневной войны эти приоритеты сохранялись в сбалансированном состоянии, но Ереван своим поведением заставил вновь заняться его "спасением". И теперь по нескольку раз в день различные телеканалы и прочие СМИ России в обязательном порядке отчитываются перед партией и правительством в исполнении пропагандистского долга. Развернуто и с дополнительными подробностями разъясняются тезисы, призванные излечить Ереван, в красочных тонах расписывается якобы вековая дружба и спасительная миссия России, звучат страшилки о каких-то угрозах армянам от соседей. Дошло до того, что слово "арцах", которого прежде старались избегать в российском эфире, открыто и демонстративно появляется в титрах. По всему видно, что пропаганде приказано патронов не жалеть.

Вот только один пример. Телеканал Россия-24 рассказал о заседании одиозного Лазаревского клуба, собравшего в своих рядах отходы пропагандистского и политического производства. Засветился в сюжете даже бывший лидер карабахских сепаратистов Бако Саакян. Вот уж кого прежде старались не засвечивать, чтобы не подставлять Москву под поддержку армянского сепаратизма. Всякие там бако и араики не интервьюировались, а их выступления и встречи старались держать в тени. Но все изменилось, и теперь зрители "Вестей" получили возможность не только послушать военного преступника Саакяна, но и узнать, что он "президент" некоей "республики Арцах". Раньше, если уж употреблялось это не существующее название, следом в скобках обязательно добавлялось "Нагорный Карабах" или же вначале указывалось "непризнанная". А что мы видим в программе "Вести" сегодня? Мы видим откровенный вызов Азербайджану и международному праву. Наша страна при этом не упоминается, но напряженность умело нагнетается, чтобы все почувствовали: "кровожадный" Азербайджан уже где-то тут и вот-вот появится в кадре как злодей в каком-нибудь сериале.

Настали благодатные времена и для деятельности вышеупомянутого Лазаревского клуба. Эта тусовка была создана после потери карабахским кланом власти в Армении. В отличие от своего предшественника - Грибоедовского клуба Дмитрия Кисилева, тусовка Затулина была заточена на антиазербайджанской и сепаратистской пропаганде, а не на продвижении российско-армянского диалога. Диалог подождет, а поддержка сепаратизма как раз то, что доктор прописал. А если обратить внимание, кто значится среди инициаторов этого сборища - Зорий Балаян, Константин Затулин, Владимир Казимиров и так далее, вопросов не остается. Слова о российско-армянской многовековой дружбе, вынесенные в лозунги клуба, это не более чем камуфляж, за которым скрывается ущербность и не изгоняемые комплексы неполноценности.

Ситуация складывается очень неприятная. Потому что в последнее время, несмотря ни на что, отношения между Азербайджаном и Россией, достаточно неплохо налаживались. Остановка потока проармянских вбросов в российских медиа только-только начала залечивать раны, нанесенные отношению азербайджанского общества к северному соседу. А теперь мы опять возвращаемся к прошлому.

Российская пропаганда хочет сказать: мы не против вас, мы просто за армян, потому что сейчас так нужно. А азербайджанскими территориями спекулируют не потому, что нас не любят - нет, совсем нет, это просто бизнес и ничего личного. Сейчас это нужно, чтобы не потерять Армению как форпост, спасти свою базу и свое влияние, вот и все. Влияние в регионе Россия, как известно, осуществляет только посредством Еревана, и до последнего времени в Москве, по-видимому, не думали, что Пашинян рискнет всерьез попробовать соскочить с крючка. Еще год назад для усмирения западных фантазий Пашиняна были бы предприняты другие действия, но в нынешней ситуации, при наличии украинской кампании и международных санкций, единственным оружием является пропаганда. Ну, и кое-что другое, что остается всегда за кадром.

Дивиденды от этой вакханалии очень туманны, а вот возможные потери вполне реальны. Результатом может стать потеря азербайджанских симпатий. Которые потом никакими сюжетами России-24 будет не вернуть.