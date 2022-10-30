Никому не нужный "чемодан без ручки"

Автор: Ибрагим Алиев

Провалы премьер-министра Армении Никола Пашиняна на любых международных мероприятиях, на которых он присутствует, стали делом постоянным. Где бы ни он появлялся, во-первых, армянская дипломатия терпит крах за крахом, во-вторых, Пашинян каждый раз успешно позорит сам себя. Причем на этот раз подобное случилось на заседании ОДКБ.

Цирк, устраиваемый Воваевичем на встречах стран-участниц организаций, - дело не новое. В прошлый раз армянский премьер чуть не сорвал заседание тем, что подавился. До этого он упорно говорил в выключенный микрофон и никто его не услышал. Также он нарушал регламент, не давал слово главам государств, в частности, президенту России Владимиру Путину.

Теперь на встрече, состоявшейся 28 октября, председательствующий в организации Пашинян, задав глупые вопросы и высказал нелогичесные тезисы, попытался обвинить членов ОДКБ в бездействии, мол, грубо говоря, "почему никто не помогает Армении, не расправляется с Азербайджаном". Кстати, стороны собрались обсудить "перспективную реакцию на ситуацию в районе армяно-азербайджанской границы". Пашинян пытался настроить всех против нашей страны.

Однако, судя по кадрам трансляции, участники встречи, кажется, давно уже, как говорится, были сыты по горло поведением Воваевича. Молчание прервал президент Беларуси Александр Лукашенко. Отвечая на необоснованные претензии премьера Армении, белорусский лидер подчеркнул, что если Ереван будет затягивать мирный процесс на Южном Кавказе, то будет лишь хуже.

"Вы поставили перед нами два вопроса. Первый, читаю: "Оценка событий и позиция ОДКБ". Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией. Вы что, не знаете нашу позицию? Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем. Второй вопрос - дайте дорожную карту по восстановлению территориальной целостности Армении. Какую дорожную карту?! Я вам на это сразу отвечаю: сядьте с Президентом Ильхамом Алиевым, если надо - попросите Президента России, и примите решение! Не примете сегодня - будет же хуже! Вы же сами это понимаете, нам не нужен этот конфликт. Вот вы два вопроса поставили, они больше, чем странные, Никол Воваевич!", - сказал Лукашенко, посадив Никола на место.

Президент Беларуси также обратил внимание и на тот аспект, что Азербайджан является дружественной для всех на пространстве СНГ. Более того, он подчеркнул, что "конфликтный вопрос между Арменией и Азербайджаном нужно решать сейчас - с Президентом Ильхамом Алиевым, лидером, с которым можно договариваться".

"Вопрос очень чувствительный и щепетильный. Это не то, что, вот, с одной стороны - ОДКБ и мы, члены ОДКБ, а с другой стороны - Азербайджан. Это наши дружественные две страны. Да, действительно, они были в одном государстве. Но более того, мы члены СНГ вместе с Азербайджаном и Арменией. У нас очень тесные связи с близкой нам православной Арменией. И очень близким нам мусульманским государством Азербайджан. Особо это чувствительно для других членов ОДКБ, в том числе и Российской Федерации, где 30 млн мусульман. То есть все нюансы, все факторы надо учитывать", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко продолжил: "И потом, ну разве Азербайджан вот присутствующим здесь главам государств и странам какой-то враг или противник? Нет. Я подтверждаю то, что сказано Президентом Путиным. И в этом особенность ситуации. Это мы не можем не учитывать".

Ранее, выступая на встрече, Президент России Владимир Путин отметил, что и Азербайджан, и Армения в недавнем прошлом, так же как и Россия, все мы входили в единое государство.

"У нас огромное количество связей и с Ереваном и с Баку. И не учитывать это просто невозможно. Мы, безусловно, все мы, безусловно, в достаточно сложном положении. Но мы, конечно, не можем оставаться в стороне от проблем и противоречий между близкими для России государствами, и в целом мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы Закавказье было спокойным и стабильно развивающимся регионом", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что все стороны должны последовательно выполнять договоренности, изложенные в совместных заявлениях лидеров Армении, Азербайджана и России, в том числе о делимитации границы, разблокировании транспортных коридоров.

Нарушителем договоренностей, кстати, является лишь Армения, которая до сих пор не вывела свои войска с суверенной территории Азербайджана, несмотря на то, что в тексте трехстороннего заявления ясно дано понять, что все армянские силы должны покинуть Карабах. Кроме того, Ереван постоянно устраивает провокации, пытается всеми возможными способами затянуть подписание мирного договора.

Короче говоря, попытки Пашиняна настроить членов ОДКБ против Азербайджана закончились полным провалом и банкротством армянской политики в целом. Армения считала, что сможет сформировать позицию стран, стоящих перед учреждением, по отношению к Азербайджану и добиться соответствующего заявления. Неопытный Никол не учел один простой факт: Азербайджан - мирное государство, имеющее тесные отношения со всеми странами, входящими в организацию, и, в отличие от нищей Армении, выгодный партнер и друг. Никто не собирается портить отношения с государством, которое на протяжении веков известно своим дружелюбием и гостеприимством.

Сила продуманной рациональной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, в частности "дружба не во вред третьим странам", еще раз продемонстрировала себя. В результате дальновидных шагов главы государства, с каждым днем укрепляются отношения и с Россией, и Беларусью, и Казахстаном, и Кыргызстаном, и Таджикистаном. А политика проводимая Ереваном показала лишь то, что Армения - чемодан без ручки.

Всем прекрасно известно, насколько эта искусственно созданная страна полностью зависит от России и ее подачек, инвестиций, поддержки. Сегодня нельзя говорить о т.н. "независимости Армении". Тем не менее, в стране постоянно растут антироссийские настроения, происходят русофобские демарши, люди ругаются матом в адрес российского руководства, процветает ненависть к русским.

Поведение Еревана сравнимо с известной пословицей - "сколько волка ни корми...". По такому же принципу армянские власти смотрят на Запад и ищут любой удобный момент, чтобы отвернуться от РФ. Подобные действия лишь привели к тому, что Армения потеряла поддержку и в СНГ, и на Востоке, и потеряет на Западе, ибо предложить западным покровителям нечего, кроме провалов за провалами. А там фейлы много не терпят. Капитализм жесток. Вкладывающие деньги в Армению рано или поздно зададутся вопросом - а на кой черт нам это надо? Деньги идут на ветер, а впереди зима. Лучше бы потратили на газ.

В принципе это сейчас и происходит. Тесное сотрудничество Азербайджана со всеми странами, как на Востоке, так и на Западе, сделали его надежным партнером, центральным логистическим хабом в нынешних трудных геополитических реалиях. Благодаря нашей стране Европа сможет получить жизненно необходимые энергоресурсы и обеспечить свою энергетическую безопасность. Переговоры, конечно же, продолжаются в данном направлении и уже есть результаты.

Одним словом, активная дипломатия и успехи Азербайджана на мировой политической арене полностью нейтрализовали и свели к нулю механизмы влияния Армении и армянского лобби на другие страны.

Встреча ОДКБ должна стать хорошим уроком для Армении. Пашиняну остается лишь сделать правильные выводы в преддверии трехсторонней встречи, которая состоится в конце октября, и принять правильные решения.