Важные шаги Азербайджана на пути к устойчивому миру

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Первого заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Фуада Мухтарлы о важных шагах Азербайджана на пути к устойчивому миру

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

27 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Российской Федерации Алексея Оверчука. В ходе беседы была обсуждена деятельность трехсторонней рабочей группы Азербайджана, России и Армении, созданной с целью восстановления транспортных и экономических связей в регионе в связи с реализацией Заявления от 10 ноября.

В тот же день глава государства принял заместителя генерального секретаря ООН и генерального директора женевского отделения ООН Татьяну Валовую. На встрече была выражена уверенность в том, что к 2030 году Азербайджан достигнет поставленных целей, связанных с реализацией Целей устойчивого развития ООН, и подчеркнуты успехи в этом направлении.

При этом, по мнению экспертов, самым знаменательным событием уходящей недели называют рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Грузию 24 октября.

В шато Мухрани Мцхетского района Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ознакомились с выставкой "Наследие Карабахского ханства". Таким ходом официальный Тбилиси как бы отказался от прежнего взвешенного подхода к армяно-азербайджанскому конфликту и доказал, на чьей он стороне в карабахском вопросе в преддверии приближающейся второй годовщины 44 дневной войны, которая завершилась освобождением ранее оккупированных Арменией территорий.

Это жизненно важно на фоне стремления Азербайджана заключить мирное соглашение с Арменией, чтобы, наконец, принести мир и согласие в истерзанный войной Карабах и прилегающих районов путем восстановления некогда процветающих городов, районов и сел, а также переселения ВПЛ обратно в их дома путем создания всей необходимой инфраструктуры.

В региональном видении Азербайджана Грузия занимает ключевое место, поскольку она может и должна способствовать усилиям Баку, направленным на то, чтобы Ереван сыграл свою роль в вышеупомянутом контексте. С самого начала карабахского конфликта Грузия была единственным коридором для не имеющей выхода к морю Армении, по территории которой газопровод поставляет российский газ в бедную ресурсами Армению.

"Наши отношения стратегического партнерства с Грузией поднялись до уровня союзничества", заявил Президент Ильхам Алиев в Грузии, отметив, что "многие важные проекты представляют особое значение не только для наших стран, но и для региона, Европы в целом".

Процессы, происходящие в регионе, и вопросы, связанные с безопасностью, находятся в центре текущих дискуссий между Баку и Тбилиси.

"Я проинформировал премьер-министра о ситуации, сложившейся после Второй Карабахской войны, и ходе мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном", - сказал глава государства, добавив, что "после завершения карабахского конфликта настало время для подписания Азербайджаном и Арменией мирного договора".

"Мы представили армянской стороне наши предложения, состоящие из пяти основных принципов. Надеюсь, что армянская сторона также проявит политическую волю и подпишет мирный договор с Азербайджаном на основе этих основополагающих принципов, признанных международным сообществом. Если это произойдет, то на Южном Кавказе наступит мир и в то же время появятся возможности для сотрудничества. Сегодня в ходе беседы мы также обменялись мнениями о начале консультаций Грузия-Азербайджан-Армения. Если армянская сторона к этому готова, то и мы к этому готовы", продолжил Президент Ильхам Алиев, месседж которого был четко услышан в Армении.

Грузия прекрасно осознает важность Баку, и если кратко выразить отношения между двумя народами, то достаточно вспомнить заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сделанное в Баку много лет назад: "Азербайджан спас миллионы грузин от холода. Я бы даже сказал, что Азербайджан спас нас от голода и смерти. Не каждый брат поможет, как Азербайджан. Такие вопросы будут помнить на протяжении поколений и веков".

Учитывая нынешнюю ситуацию в Грузии, это тревожный сигнал для Армении дважды подумать, прежде чем игнорировать здравый и искренний призыв Азербайджана к миру в регионе.

Азербайджан - хороший друг, который делает плохие дни гораздо более терпимыми. Это доказано на примере Грузии, когда она столкнулась с серьезными рисками, и Баку не жалел сил для поддержки Тбилиси. Сообщения о дружбе и братстве, основанные на реалиях и статистике, заявления о высоком уровне развития отношений и уверенных шагах, предпринятых в направлении поднятия сотрудничества на уровень стратегического союза, являются видимыми индикаторами успеха текущей политики.

В 1997-98 годах в очень сложных условиях Азербайджану удалось построить нефтепровод Баку-Супса и соединить через нефтепровод Каспийское море с Черным морем. Вершиной сотрудничества стали нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, которые были построены позже. Более того, это было историческое событие с точки зрения закладки основ трехстороннего экономического союза на примере Азербайджана, Грузии и Турции.

В результате строительства и ввода в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс с каждым днем ​​увеличивается объем грузов, проходящих через территорию наших стран. Этот проект является важным звеном проекта "Шелковый путь", и последнее слово в его реализации было за Азербайджаном, что хорошо известно в дружественной Грузии.

Однако Баку и Тбилиси не собираются останавливаться на достигнутых пока успехах, и это в очередной раз ясно было высказано во время визита Президента Ильхама Алиева в Грузию. В нынешних условиях Грузия является воротами Азербайджана в Европу. На протяжении многих лет соседняя страна была пунктом назначения не только нефте- и газопроводов Азербайджана, но также наземных и воздушных маршрутов.

В связи с этим Азербайджан постоянно подчеркивает важность Грузии. Однако это сотрудничество имеет не только двустороннее, но и региональное значение. Многие реализованные совместные проекты имеют особое значение не только для наших стран, но и для региона, Европы и мира в целом.

Азербайджан намерен увеличить экспорт газа на мировые рынки. В этом году Азербайджан экспортирует 22 миллиарда кубометров, в следующем году он увеличится еще больше. В Меморандуме о стратегическом партнерстве в сфере энергетики, подписанном между Еврокомиссией и Азербайджаном в июле 2022 года, указывается, что в ближайшие пять лет Азербайджан удвоит экспорт газа в Европу. Планируется, что в 2027 году экспорт азербайджанского газа только в Европу достигнет 20 миллиардов кубометров. В то же время в следующем году будет увеличен экспорт по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Подобно тому, как 14 лет назад Азербайджан спас своего соседа от замерзания, сейчас он берет на себя функцию обогрева ряда далеких стран, что означает миссию служения человечеству в целом. Азербайджаном движет желание помочь как Грузии, Армении, так и другим странам, нуждающимся в энергоресурсах, и коллективные усилия заинтересованных государств жизненно важны для того, чтобы заставить Армению реализовать эту миссию, отказаться от своей милитаристской политики и помочь в установлении постоянного мира в более широкий регион.