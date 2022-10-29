Сахиба Гафарова направила поздравительное послание председателю Великого Национального Собрания Турции
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила поздравительное послание председателю Великого Национального Собрания Турции Мустафе Шентопу по случаю национального праздника Турецкой Республики - Дня Республики.
Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в послании Сахиба Гафарова от своего имени и от имени членов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики выразила искренние поздравления и наилучшие пожелания Великому Национальному Собранию Турции и братскому народу Турции.
Председатель парламента Азербайджана отметила, что сегодняшние достижения Турецкой Республики вызывают чувство удовлетворения, а проделанная большая работа не только служит благополучию нашего братского народа, но и обеспечивает всестороннее развитие братской страны в политической, экономической, технологической и других областях.
Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что отношения между Азербайджаном и Турцией, основанные на братстве и дружбе по принципу "Один народ, два государства", с каждым днем расширяются и укрепляются. Эти отношения, которые в настоящее время находятся на самом высоком уровне, вносят свой вклад миру, стабильности и прогрессу. Азербайджано-турецкое единство и солидарность успешно продолжаются в сфере межпарламентского сотрудничества, как и во всех сферах наших межгосударственных отношений.
В послании выражена уверенность, что совместные усилия будут продолжены для дальнейшего укрепления и развития двусторонних и многосторонних связей, эффективного и активного сотрудничества между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Великим Национальным Собранием Турции.
В конце послания Сахиба Гафарова пожелала народу братской Турции в столь знаменательный день устойчивого мира и благополучия.
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