Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила поздравительное послание председателю Великого Национального Собрания Турции Мустафе Шентопу по случаю национального праздника Турецкой Республики - Дня Республики.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в послании Сахиба Гафарова от своего имени и от имени членов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики выразила искренние поздравления и наилучшие пожелания Великому Национальному Собранию Турции и братскому народу Турции.

Председатель парламента Азербайджана отметила, что сегодняшние достижения Турецкой Республики вызывают чувство удовлетворения, а проделанная большая работа не только служит благополучию нашего братского народа, но и обеспечивает всестороннее развитие братской страны в политической, экономической, технологической и других областях.

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что отношения между Азербайджаном и Турцией, основанные на братстве и дружбе по принципу "Один народ, два государства", с каждым днем расширяются и укрепляются. Эти отношения, которые в настоящее время находятся на самом высоком уровне, вносят свой вклад миру, стабильности и прогрессу. Азербайджано-турецкое единство и солидарность успешно продолжаются в сфере межпарламентского сотрудничества, как и во всех сферах наших межгосударственных отношений.

В послании выражена уверенность, что совместные усилия будут продолжены для дальнейшего укрепления и развития двусторонних и многосторонних связей, эффективного и активного сотрудничества между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Великим Национальным Собранием Турции.

В конце послания Сахиба Гафарова пожелала народу братской Турции в столь знаменательный день устойчивого мира и благополучия.