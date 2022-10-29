https://news.day.az/politics/1507438.html Военный прокурор Азербайджана о Тертерских событиях
Военный прокурор Азербайджана о Тертерских событиях
Военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев прокомментировал вопрос, связанный с Тертерскими событиями.
Как сказал в субботу Day.Az военный прокурор, этим занимается Генеральная прокуратура.
"Я уже высказывался о Тертерских событиях. Те люди совершили данные преступления. Мы также провели работу в связи с предателями, которые были выявлены в то время. Этими вопросами занимается Генпрокуратура", - сказал Велиев.
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