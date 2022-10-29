Военный прокурор Азербайджана о Тертерских событиях

Военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев прокомментировал вопрос, связанный с Тертерскими событиями.

Как сказал в субботу Day.Az военный прокурор, этим занимается Генеральная прокуратура.

"Я уже высказывался о Тертерских событиях. Те люди совершили данные преступления. Мы также провели работу в связи с предателями, которые были выявлены в то время. Этими вопросами занимается Генпрокуратура", - сказал Велиев.