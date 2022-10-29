Дружба и братские отношения между Азербайджаном и Турцией, скрепленные общими корнями и ценностями, прошли большой путь развития.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на мероприятии, состоявшемся 29 октября по случаю национального праздника Турции.

Она подчеркнула большой международный авторитет Турецкой Республики.

"Считаю, что, с одной стороны, это, конечно, связано с ее политическим, экономическим, военным, интеллектуальным, духовным потенциалом и геополитической значимостью, а с другой стороны, с тем, что внешняя политика Турции основывается на критериях справедливости и честности, которые сегодня крайне необходимы в международном масштабе", - сказала Гафарова.

Она отметила, что объективная позиция, демонстрируемая братской страной в отношении международных проблем, играет однозначно стабилизирующую роль в нынешнее беспокойное время в мире.

Говоря о важности Шушинской декларации, председатель Милли Меджлиса сказала, что Турция поддерживает Азербайджан как в работе по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, так и во всех других вопросах.