Решительная позиция Турции показала, что Азербайджан не одинок в борьбе за правое дело

Моральная и политическая поддержка Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с самого начала 44-дневной Отечественной войны и до ее завершения, решительная позиция всей Турции, турецкого народа показали всем, что Азербайджан не одинок в борьбе за правое дело.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на мероприятии, состоявшемся 29 октября по случаю национального праздника Турции.

Она отметила, что Турция и ее лидер всегда и везде с Азербайджаном.

"Победа Азербайджана во второй Карабахской войне создала новую реальность в регионе Южного Кавказа. Сегодня совместными усилиями Азербайджана и Турции планомерно реализуются проекты, меняющие геополитический ландшафт региона, вносящие в него новые оттенки. Шушинская декларация, подписанная в июне прошлого года, подняла эти отношения на высшую ступень - уровень союзничества. Политическая и моральная поддержка Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в 44-дневной Отечественной войне, решительная позиция, занятая всей Турцией и турецким народом, показали, что Азербайджан не одинок в борьбе за правое дело, и сыграли важную роль в обретении великой Победы, придав нам дополнительных сил", - отметила спикер парламента.

Гафарова подчеркнула, что сегодня Турция находится рядом с Азербайджаном в восстановительно-строительных работах, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также во всех других вопросах.

"Несколько дней назад мы все с радостью и гордостью наблюдали за открытием Зангиланского международного аэропорта, других предприятий, закладкой фундамента новых инфраструктурных объектов с участием Президентов Турции и Азербайджана", - добавила она.