В армяно-азербайджанских отношениях нет альтернативы миру - замминистра Халаф Халафов
В армяно-азербайджанских отношениях нет альтернативы миру.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на мероприятии, посвященном Дню Республики Турции.
"Надеемся, что у договоренностей, достигнутых в Праге, будет продолжение. Главное, это двигаться в направлении мира. Стороны должны продолжать работу в рамках поддержки территориальной целостности и суверенитета друг друга", - сказал Халафов.
По его словам, в ближайшее время ожидается трехсторонняя встреча. "Считаем, что руководство Армении понимает свою ответственность - ответственность перед международным сообществом, в связи со своими обязательствами. Потому что Армения, подписавшая определенные документы, должна выполнять свои обязательства. Она несет ответственность перед своим народом", - сказал замминистра.
Он отметил, что сегодня на Южном Кавказе, в армяно-азербайджанских отношениях нет альтернативы миру.
"Мы должны достичь мирного соглашения, предпринять все необходимые шаги для этого. Эти шаги должны быть конкретными", - сказал Халафов.
Армения должна выразить свою позицию и предпринять все необходимые шаги на пути к миру, добавил замминистра.
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