В армяно-азербайджанских отношениях нет альтернативы миру.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на мероприятии, посвященном Дню Республики Турции.

"Надеемся, что у договоренностей, достигнутых в Праге, будет продолжение. Главное, это двигаться в направлении мира. Стороны должны продолжать работу в рамках поддержки территориальной целостности и суверенитета друг друга", - сказал Халафов.

По его словам, в ближайшее время ожидается трехсторонняя встреча. "Считаем, что руководство Армении понимает свою ответственность - ответственность перед международным сообществом, в связи со своими обязательствами. Потому что Армения, подписавшая определенные документы, должна выполнять свои обязательства. Она несет ответственность перед своим народом", - сказал замминистра.

Он отметил, что сегодня на Южном Кавказе, в армяно-азербайджанских отношениях нет альтернативы миру.

"Мы должны достичь мирного соглашения, предпринять все необходимые шаги для этого. Эти шаги должны быть конкретными", - сказал Халафов.

Армения должна выразить свою позицию и предпринять все необходимые шаги на пути к миру, добавил замминистра.