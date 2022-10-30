МИД Азербайджана выразил соболезнования Республике Корея

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Республике Корея.

"Глубоко опечалены гибелью людей во время давки в городе Сеул Республики Корея. Выражаем соболезнования правительству Кореи и корейскому народу. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим",- говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на странице МИД в Twitter, передает Day.Az.