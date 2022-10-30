https://news.day.az/politics/1507493.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Республике Корея
МИД Азербайджана выразил соболезнования Республике Корея
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Республике Корея.
"Глубоко опечалены гибелью людей во время давки в городе Сеул Республики Корея. Выражаем соболезнования правительству Кореи и корейскому народу. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим",- говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на странице МИД в Twitter, передает Day.Az.
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