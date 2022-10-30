Ответ Сахибы Гафаровой на провокацию Алена Симоняна силён и чёток

Ответ председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой Симоняну сильный и чёткий. Это как ответный удар по агрессору.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Facebook российский эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя ответ, данный председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой спикеру парламента Армении Алену Симоняну.

Коротченко оставил этот комментарий, поделившись записью выступления Сахибы Гафаровой в социальных сетях. Он припомнил, что на 54-м пленуме МПА СНГ в Самарканде 28-го октября Ален Симонян выступил с далёкими от истины нападками в адрес Азербайджана, после чего председатель Милли Меджлиса Азербайджана вновь взяла слово и дала Симоняну достойный ответ.