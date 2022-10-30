https://news.day.az/politics/1507538.html В Турецко-российском мониторинговом центре отметили День Республики Турции - ФОТО
В Турецко-российском мониторинговом центре отметили День Республики Турции - ФОТО
В Турецко-российском мониторинговом центре, временно расположенном в освобожденном от оккупации Агдамском районе Азербайджана, отметили День Республики Турции, передает Day.Az со ссылкой на Twitter аккаунт министерства национальной обороны Турции.
В церемонии также приняли участие представители ВС Азербайджана и России.
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