В Турецко-российском мониторинговом центре отметили День Республики Турции

В Турецко-российском мониторинговом центре, временно расположенном в освобожденном от оккупации Агдамском районе Азербайджана, отметили День Республики Турции, передает Day.Az со ссылкой на Twitter аккаунт министерства национальной обороны Турции.

В церемонии также приняли участие представители ВС Азербайджана и России.