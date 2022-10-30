https://news.day.az/politics/1507545.html Теймур Мусаев навестил попавшего в ДТП в Азербайджане Шамиля Айрыма - ФОТО
Теймур Мусаев навестил попавшего в ДТП в Азербайджане Шамиля Айрыма - ФОТО
Делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым находится с визитом в Турции, передает Day.Az.
В начале министр здравоохранения Теймур Мусаев вместе с послом Азербайджана в Турции Рашадом Мамедовым и генеральным консулом нашей страны в Стамбуле Нарминой Мустафаевой посетили Стамбульскую городскую больницу "Башакшехир Чам и Сакура", где проходит лечение попавший в ДТП в Азербайджане депутат Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым.
Министр здравоохранения Азербайджана поинтересовался здоровьем Шамиля Айрыма и пожелал ему скорейшего выздоровления.
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