Баку не согласится ни на какой «статус» для Карабаха

31 октября в Сочи ожидается трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении, на которой будет обсуждаться актуальная повестка азербайджано-армянских отношений.

С учетом того, что урегулирование армяно-азербайджанских отношений осуществляется не только со стороны России, но и Запада, в политических кругах Армении ведутся споры о том, какой вариант лучше: условный вашингтонский или российский.

Стоит отметить, что для Азербайджана на данный момент не играет существенной роли, какой документ обсуждается - вашингтонский, брюссельский или московский. Позиция Азербайджана четко обозначена на самом высоком уровне: армяне Карабаха - это этническое меньшинство в рамках азербайджанского государства, и им будут предоставлены все те права, которыми обладают остальные граждане Азербайджана. Не больше, но и не меньше.

Но вернемся к завтрашним переговорам. А именно - к российским предложениям, которые состоят из 15 пунктов, и о которых вчера говорил премьер Пашинян на съезде партии "Гражданский договор". Как сообщили азербайджанские СМИ, в российских предложениях в 15-ом пункте говорится о возможности обсуждения в будущем пресловутой темы "статуса".

Между тем, Баку по дипломатическим каналам уже довел до российской стороны абсолютную неприемлемость и невозможность обсуждения данного пункта.

"Мы его не рассматриваем и не будем рассматривать. Это принципиальная позиция, и она была предельно четко доведена до российской стороны", - сообщили источники.

Также примечателен еще один момент. Непреложным фактом является то, что Армения в лице премьер-министра Пашиняна на предыдущих переговорах согласилась с формулировкой, определяющей, что Карабах - это часть Азербайджана. И сейчас российская сторона, пытаясь в 15-ом пункте своего варианта документа воскресить давно уже почившую в бозе тему "статуса", не может и не должна быть более проармянской, чем сама Армения.