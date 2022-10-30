Мания величия Эдмона Марукяна

Автор: Пярвин Мирзазаде

Несостоявшийся лидер армянской оппозиции, а ныне Посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян, в преддверии трехсторонней встречи в Сочи 31 октября 2022 года лидеров Азербайджана, Армении и России, разразился очередными комментариями в отношении возможного мирного соглашения. Как известно, господин Э. Марукян, которому не удалось сесть в кресло премьер-министра в ноябре 2020 года (сразу же после поражения и капитуляции Армении по итогам Второй Карабахской Войны), ввиду отсутствия широкой народной поддержки, продолжает в сердцах мечтать о том, что рано или поздно, это вожделенное место будет его. Вот поэтому, время от времени, он выступает с "сенсационными" заявлениями, чтобы о нем не забывали.

Потерпев поражение в ноябре 2020 года и лишившись тёплого места в Национальном Собрании, в результате внеочередных парламентских выборов в июне 2021 года, Эдмон Грачикович быстро перестроился, оставил в сторону свои грандиозные неосуществимые амбиции и перебежав на сторону нынешних армянских властей, стал послом по особым поручениям МИД Армении, чтобы пользоваться всеми привилегиями и иммунитетом, положенным высокопоставленному дипломату.

Став государственным служащим, господин Э. Марукян забыл про созданную им в своё время партию "Просвещенная Армения", которой не удалось на последних выборах собрать больше 1,2% голосов избирателей и стал в очередной раз ярым сторонником премьера Н. Пашиняна и его политики.

Ведь в своё время, с 2016 по 2018 годы, Эдмон Грачикович и Никол Воваевич были друзьями и союзниками и даже вместе входили в оппозиционный избирательный блок "Елк", который выступал за смену внешнеполитической ориентации Армении и выход страны из ОДКБ и ЕАЭС.

Однако, после "вельветовой" революции мая 2018 года, пути друзей разошлись. Не получив ожидаемой высокой должности в "революционном" правительстве, Эдмон Грачикович обиделся на своего старого соратника, вышел из проправительственного блока "революционных" партий и перешёл в оппозицию, где стал одним из самых ярых критиков Никол Воваевича. Но увы, надежды господина Э. Марукяна на скорое свержение бывшего друга не осуществились и он, стиснув зубы, был вынужден покаяться и просить прощения, за что в утешение получил высокий пост в МИД, где часто выступает с пространными заявлениями на любые возможные темы, далекими от реалий и пропитанные тюркофобией.

Иногда у некоторых непосвященных в тайны "ереванского двора" складывается впечатление, что настоящим министром иностранных дел Армении является господин Э. Марукян, а не А. Мирзоян, который предпочитает чаще молчать, чтобы не попасть в очередной раз впросак ввиду того, что слабо разбирается в вопросах внешней политики и дипломатии. Каждое выступление или заявление Э. Марукяна по вопросам затухшего конфликта и мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном-это "яркий" образец полной некомпетентности, непрофессионализма и откровенной ксенофобии по отношению к азербайджанцам и всем тюркам вообще.

Стараясь напустить на себя "умный" вид и показать, что только он один и больше никто в Армении не разбирается в вопросах международного права, которые он получил во время годичной учебы в провинциальном университете Миннесоты в США в далёком 2010 году, Эдмон Грачикович периодически выдаёт аудитории тексты и суждения, полные лжи и дезинформации, так что волосы стоят дыбом от его некомпетентности. Стараясь постоянно чем-нибудь "отличиться", чтобы вновь завоевать доверие Никол Воваевича, Э. Марукян зачастую так трактует международное право, что кажется он во время учебы, вместо учебной аудитории и библиотеки, проводил время в питейных заведениях, где не просыхал от пива и виски.

Вот и недавно, во вторую годовщину армянских ракетных обстрелов азербайджанского города Барда в октябре 2020 года, в ходе которого были убиты и ранены десятки мирных жителей, Э. Марукян сделал заявление, что все это "фейк" азербайджанской стороны, никаких обстрелов не было, что наводит на мысль о не совсем адекватном состоянии так называемого "дипломата", который отвергает все факты военных преступлений армянской военщины против гражданских лиц и объектов, зафиксированные и подтвержденные как видео/фото документами, так и свидетелями, в том числе из зарубежных стран.

Э. Марукян превратил свой твиттер в инструмент распространения антиазербайджанской пропаганды, где каждый его твит пропитан духом разжигания межнациональной ненависти и войны до "победного конца", а не призывами к диалогу и примирению.

В преддверии трёхсторонней встречи в Сочи, господин Э. Марукян решил поделиться своим видением возможного мирного соглашения, дав пространное интервью Общественному телевидению Армении, с расчётом на внутреннюю аудиторию, стараясь поднять свой упавший рейтинг, чтобы использовать этот фактор в будущем, в случае если кресло его старого "друга" Н. Пашиняна вновь пошатнётся. Напустив на себя "умный" вид, Э. Марукян поделился с армянским народом якобы конфиденциальной информации о ситуации на переговорном процессе, где по его мнению, есть два варианта мирного соглашения, которые мол обсуждаются.

Подтвердив, что армянская сторона рассматривала предложенные Азербайджаном 5 базисных принципов мирного соглашения, в которых предусматривается признание территориальной целостности друг друга, а также делимитация и демаркация границы. Эдмон Грачикович вдруг заявил, что ещё существует некий "российский план" мирного соглашения, который предусматривает достижение этого соглашения, при условии того, что вопрос будущего армянского населения Карабахского региона будет отложен. При этом этот господин, который всегда отличался своими прозападными взглядами, полученными на всевозможных курсах и семинарах, оплаченных небезызвестным господином Соросом, стал растачать комплименты и хвалить этот план, который мол отвечает интересам армянского народа.

Долго не думая Э. Марукян заявил, что первый вариант, который некоторые называют "американским"- это вообще-то азербайджанские предложения, которые предполагают решение судьбы армянского населения Карабахского региона в комплексе мирного соглашения. Причём, вводя в заблуждение армянское общество и международное сообщество, Э. Марукян стал рассуждать на тему нахождения там российских миротворцев, утверждая, что армянская сторона намерена просить Россию оставить своих миротворцев на долгий срок, чуть ли не навсегда, а Азербайджан выступает против и если на встрече в Сочи удастся совместно надавить, можно этого добиться, как будто нет трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, где конкретно указан срок пребывания миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана, с которым согласны все стороны подписавшие этот документ.

К сведению новоявленного "дипломата", срок пребывания российских миротворцев зависит от решения Азербайджана, а не от желания армянской стороны.

Э. Марукян и другие армянские официальные лица, спекулируя на теме срока нахождения миротворцев, стараются столкнуть Россию с Азербайджаном в этом вопросе, надеясь, что нахождение там миротворцев заморозит ситуацию на долгое время и даст Армении возможность признать азербайджанскую территориальную целостность с оговоркой в отношении Карабаха, сохранив место для манёвра в будущем. Наверное стоит отметить, что никакого отдельного "российского плана" мирного соглашения на сегодняшний день нет, Э. Марукян говорит о прошлом, явно страдая дежавю и манией величия.

До Второй Карабахской Войны, Россия, в качестве сопредседателя почившей в бозе Минской группы ОБСЕ, предлагала вариант мирного решения конфликта по формуле 5+2 (освобождение оккупированных азербайджанских районов вокруг бывшей НКАО), с откладыванием вопроса о статусе для армянского населения на будущее. Но как отметил Президент В. Путин, армянская сторона отвергла этот вариант и предпочла путь присвоения всех оккупированных территорий, с небольшими уступками (обещала вернуть часть Физулинского и Агдамского районов, при условии признания независимости "арцаха").

Азербайджан, в принципе, был согласен на возвращение оккупированных территорий по этой формуле, но категорически отвергал возможность создания второго армянского государства на азербайджанской территории, взамен предлагая автономию для армянского населения.

Однако эти предложения потеряли всякую актуальность после завершения Второй Карабахской Войны и капитуляции Армении, раз и навсегда. Попытки армянских политиканов реанимировать эти нереалистические идеи обречены на полный провал, так как Азербайджан не собирается обсуждать с кем-либо судьбу армянского населения Карабахского региона, как сказал Президент Ильхам Алиев, считая это вмешательством во внутренние дела Азербайджана.

Забывшись, господин Э. Марукян вновь повторил, что Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, не думая о том, что российская сторона давно изменила статус своего представителя в этом формате и отказалась от дальнейшей совместной работы в ней, посчитав эту работу бесперспективной. "Выдающийся" армянский дипломат, которым пытается представить себя Э. Марукян, спрятав далеко свои прозападные симпатии и на время исходя из конъектуры, став ярым русофилом и сторонником ОДКБ, буквально умоляет главного союзника Армении вмешаться и не дать погибнуть утопической идеи о "миацуме".

Однозначно, что свои истинные взгляды Эдмон Грачикович не поменял, но в данный момент хватается за любую соломинку, лишь бы не потонуть, раздавая комплименты российскому посреднику налево и направо, умоляя поддержать Армению, чтобы не остаться на переговорах в одиночку. Одно ясно, что позиция армянской стороны, которая давно старается усидеть на двух стульях, с каждым днём становится все более и более двуличной.

С одной стороны, официальный Ереван пригласил наблюдателей ЕС и ОБСЕ, чтобы прикрыться ими в качестве щита от ответных действий азербайджанской армии на армянские провокации на условной границе, хотя согласно своим союзническим обязательствам, должен был согласовать этот вопрос с партнёрами по ОДКБ. С другой, стороны армянские политики взывают о помощи к странам ОДКБ, стараясь вовлечь их в вооружённый конфликт с Азербайджаном.

Все нынешние заявления Э. Марукяна-это набор старых приемов армянской стороны, направленных на вовлечение России в конфликт с Азербайджаном, не выполнение взятых на себя обязательств по достигнутым трёхсторонним и двусторонним договорённостям, включая открытие региональных транспортных коридоров.

Э. Марукян, которого трудно назвать правдивым политиком, играя на противоречиях между Россией и Западом, хочет таскать каштаны из огня чужими руками и при этом не обжечься, ведь ему хорошо известно о неприемлемости предложенных им тезисов для Азербайджана. Никакая истерия Э. Марукяна, которую он каждый раз закатывает, не способна предотвратить интеграцию армянского населения Карабахского региона в азербайджанское общество, как полноправных граждан.

К сожалению, выступления таких оголтелых политиканов вселяют некоторую надежду для армянского населения Карабахского региона, которое пока ещё не может до конца очнуться от летаргического сна об "арцахе" и "миацуме". Э. Марукян и ему подобные делают все возможное, чтобы не допустить примирения и мирного сосуществования двух народов, постоянно разжигая рознь и жонглируя фактами. Вот почему многие армянские политики и их карманные марионетки из числа лидеров сепаратистов, все время твердят о том, что "никогда Карабах не будет частью Азербайджана", играя судьбой рядовых граждан армянской национальности, подвергая их жизни и будущее угрозам и лишениям.

Не случайно, что лидеры сепаратистов, воодушевлённые поддержкой Э. Марукяна и компании, стали делать новые воинствующие заявления о том, что они якобы способны противостоять любой угрозе их квазинезависимости, что выглядит довольно комично, учитывая силы сторон.

Для сведения господина Э. Марукяна, если конечно он окончательно не впал в манию величия, Азербайджан никогда, ни при каких условиях и ни при каком давлении не пойдёт ни на какое мирное соглашение, в ущерб своим национальным интересам и территориальной целостности. Рекомендуем послу по особым поручением МИД Армении наконец заняться дипломатией, оставив в сторону демагогию и ознакомиться с выступлениями Президента Ильхама Алиева, которые являются образцами мастерского дипломатического искусства, где четко и конкретно выражена позиция Азербайджана по мирному урегулированию и будущему отношений с Арменией, которая не подлежит ревизии ни в коем случае.

Наверное господину Э. Марукяну пора стать реалистом и не играть с огнём, которым он может снова обжечься так, что и Сорос ему не поможет. Никакие клеветнические выступления и давление зарубежных друзей Э. Марукяна не смогут повернуть историю вспять, как бы ему этого не хотелось.