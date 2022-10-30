https://news.day.az/politics/1507597.html Байрамов и Абдуллахиан обсудили последнюю ситуацию на Южном Кавказе
Байрамов и Абдуллахиан обсудили последнюю ситуацию на Южном Кавказе
30 октября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахианом.
Как сообщили в воскресенье Day.Az в пресс-службе МИД, министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе, включая актуальные темы двусторонней повестки дня.
В ходе телефонного разговора были обсуждены также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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