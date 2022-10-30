Байрамов и Абдуллахиан обсудили последнюю ситуацию на Южном Кавказе

30 октября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахианом.

Как сообщили в воскресенье Day.Az в пресс-службе МИД, министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе, включая актуальные темы двусторонней повестки дня.

В ходе телефонного разговора были обсуждены также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.