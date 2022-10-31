Турецкие путешественники посетили освобождённое село Агалы

Поездка 30 членов Клуба турецких путешественников в освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур продолжается. После посещения города Шуша, Агдама, Кяльбаджара и Лачина турецкие путешественники посетили сегодня село Агалы Зангиланского района. Группу возглавляет Салман Аринч, президент Клуба турецких путешественников, который считается одним из 50 лучших международных путешественников в мире согласно глобальному рейтингу Nomadmania.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, путешественники начали свою прогулку из села Агалы Зангиланского района. После Зангилана гости планируют отправиться в село Худафарин Джебраильского района.

Отметим, что в прошлом году руководители и известные члены каждой из 4 основных мировых туристических сетей (ETIC, MTP, TCC, Nomanmania) посетили Карабах и Восточный Зангезур с большими делегациями в общей сложности 4 раза. Во время этих поездок около 200 иностранных путешественников из почти 30 стран мира воочию узнали о жестокости, разрушениях, совершенных армянами во время оккупации, и масштабных восстановительных и строительных работах в освобожденных районах.