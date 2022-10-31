Армянская система в России идёт против Путина

Сегодня может быть принято решение о подписании мирного договора Армении и Азербайджана. Что может помешать? По мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова, против Путина идёт, например, армянская система в России, и это может сорвать договорённости, сообщает Day.Az.

"31 октября очень важная встреча лидеров Азербайджана и Армении при участии Путина в Сочи. На ней может быть принято решение о подписании мирного договора, так, что Армения признает территорию Азербайджана включая Карабах. Пашинян согласен уже. И Путин предлагает это.

Но многие против. Армянская система в России против. Армяне в Карабахе боятся и провели митинг. Противники Пашиняна в Армении против. И мир может наступить и Пашиняна могут свергнуть. А может и то и другое вместе", - пишет Марков в своём Телеграм-канале.

Таким образом, остаётся дождаться решений, которые совсем скоро будут известны.