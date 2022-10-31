https://news.day.az/politics/1507708.html Благодаря новым аэропортам налажена связь Карабаха с миром - Чавушоглу
Благодаря новым аэропортам налажена связь Карабаха с миром - Чавушоглу
Благодаря открытию новых аэропортов налажена связь освобожденных территорий Азербайджана с миром.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в турецком университете Акдениз.
Он отметил, что Азербайджан положил конец оккупации, продолжавшейся 30 лет.
"После подписания нашими президентами Шушинской декларации отношения с Азербайджаном достигли союзнического уровня. Мы становимся свидетелями восстановления освобожденных от оккупации земель. Благодаря открытию аэропортов налажена связь этих территорий с миром", - сказал Чавушоглу.
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