Бессмысленный шабаш в Ханкенди

Автор: Лейла Таривердиева

Состоявшаяся накануне в Ханкенди акция сепаратистов напомнила такие же митинги конца 80-х. Помнится, тогда тоже собирались вот такие же многотысячные толпы, управлявшиеся из Еревана и одобряемые Москвой. Даже лозунги сегодня те же. Пока ереванские эмиссары решали вопрос азербайджанских территорий в Кремле, в НКАО людям не давали продыху от митингов и пикетов, чтобы не позволить улечься эмоциям и дать центральному советскому руководству легитимное право открыто поддержать армян. Те получали земли, а Москва сохраняла контроль над регионом. Все по-честному, так сказать. Нет никаких сомнений, что без благословения центра все это безобразие продлилось бы от силы пару дней, после чего лавочка сепаратистов была бы прикрыта.

Накануне встречи в Сочи Ереван постарался вновь создать соответствующий фон, который придал бы уверенность Николу Пашиняну. Закомплексованный Пашинян после недавних высказываний Президента России даже стал шире в плечах. Но одной горделивой осанки для смелости недостаточно. Армянский премьер всегда бледно и испуганно выглядит на встречах с Президентом Азербайджана, и фон в виде толп с флагами и лозунгами ему в этот понедельник будет жизненно необходим.

Судя по сообщениям армянских источников, на вчерашний митинг согнали всех, до кого смогли дотянуться, жителей не только самого Ханкенди, но и карабахских сел. Для этого использовались административные и не только административные методы принуждения. Как показывает практика, в последние два года карабахские армяне сильно разлюбили массовые акции, и организаторам митингов ни разу не удалось собрать сколько-нибудь заметное число людей. Зрителей, наблюдающих со стороны, всегда оказывалось больше, чем размахивающих тетресным флагом. Как стало больше и обращающихся за гражданством или работой к азербайджанской стороне и, что очень беспокоило сепаратистов, делающих это открыто. Эти тенденции не могли не раздражать тех, кто не желает стабилизации в регионе. И это, заметим, вовсе не Пашинян. Пашинян просто марионетка, которую дергают за ниточки то одни, то другие. Все, что происходит в последние несколько дней, лишний раз в этом убеждает.

31 октября, как считают в определенных кругах, должно стать решающим днем, и вчерашний митинг призыван был дать этому процессу старт. Однако, как написала газета "КоммерсантЪ", "если бы нужно было как-то назвать этот митинг, то его можно было бы назвать грустным. Или митингом обреченных".

Для чего Еревану была нужна эта толпа? Чтобы подкрепить "волей народа" то, что будет происходить сегодня в Сочи. То есть это не Ереван и не Москва хотят сохранения тлеющего конфликта, заставляя Баку согласиться оставить "статус" на потом. Нет-нет, это не они, а воля народа. Мы помним, к чему привел такой сговор против Азербайджана в конце 80-х. Он привел к растянувшемуся на десятилетия конфликту, тысячам жертв и двум войнам. Но справедливость восторжествовала, и в проигрыше во всех отношениях оказались армяне. А сегодня, когда в мире настолько все изменилось и, что самое главное, изменился сам Азербайджан, подобные сценарии заведомо провальны. Эффекта 80-х не произойдет, потому что на дворе двухтысячные, а Азербайджан суверенное государство, победившее в войне и резко поднявшее свой статус на мировой арене. И, что важно, руководство страны проводит реально независимую политику и ни под чью музыку не поет. Президент Азербайджана выполняет волю только своего народа и преследует только его интересы.

Есть у вчерашней акции еще один аспект, мимо которого невозможно пройти. Организована она была, судя по всему, при активном участии расквартированного там российского миротворческого контингента. Мы не случайно сказали выше о сговоре. К сожалению, все говорит о том, что против Азербайджана затеяна очередная некрасивая игра. Более того, поговаривают, что белую ручку ко вчерашнему безобразию приложил командующий РМК. В принципе, это не удивительно, если учесть, что этот товарищ имеет определенные бизнес-интересы в Карабахе, к которым относится более ответственно, чем к обязательствам перед Баку.

О том, что все это нам, к сожалению, не показалось, свидетельствует безобразная антиазербайджанская кампания, развернувшаяся в российских медиа в последнюю пару недель - с тех пор, как в Москве решили помочь Пашиняну спасти его власть. А операция по спасению, в свою очередь началась после того, как Ереван слишком уж откровенно дал западный крен. В Москве поняли, что на этот раз Никол не шутит и очень скоро и базу, и прочие атрибуты фор-поста из Армении могут попросить. Чтобы спасти свое присутствие в Армении, российская сторона решила пожертвовать отношениями с Азербайджаном? Отношения эти однозначно не будут безоблачными, если Москва вернется к старым методам якобы посредничества - попыткам вынуждать Баку к территориальным уступкам. Эти попытки, не увенчавшиеся успехом двадцать лет назад, сегодня вообще бессмысленны. Но такое поведение затягивает установление окончательного мира и, самое главное, дает армянам надежду на поддержку в их черных делах. Ведь после сказанного на той неделе Президентом России очень многие в Армении уже видят в РМК военную силу, которая поможет удерживать Карабах в орбите армянских интересов, мечтают о расширении контингента и утверждении его бессрочного пребывания на территории Азербайджана.

А не слишком ли многого наши соседи хотят? Азербайджан не слаб и не одинок, как это было в начале 90-х, а азербайджанское общество уже прошло проверку войной, и если снова понадобится показать силу, граждане нашей страны будут осаждать военкоматы, а не аэропорты и чужие границы. Трехстороннее заявление, которому через десять дней исполнится два года, до сих пор выполняется только Азербайджаном. Во времена высоких технологий трудно что-то утаить, и азербайджанской стороне хорошо известно, чем занимается РМК и как помогает сепаратистам. Хочется сказать - к сожалению. Потому что был период, когда начало казаться, что все будет иначе. Жаль, что чуда не произошло.

Одним словом, вчерашняя акция в Ханкенди показала, кто и как приготовился к Сочи. Но можно не сомневаться, что все эти приготовления бессмысленны и заведомо проигрышны. Почему? Читайте выше.