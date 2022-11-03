Армяне выбрали на Кавказе нового врага

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Чрезвычайный и Полномочный посол, посол Азербайджана в Грузии в 2006-2011 годах

Случайно прослушал выступление Андроника Миграняна на состоявшемся на днях заседании пресловутого Лазаревского клуба. Поражаешься бесстыдству и безнаказанности этого провокатора, позволяющего себе сталкивать и оскорблять народы, разжигать межнациональную рознь и разваливать Россию. Не буду пересказывать весь этот бред, желающие могут найти его в интернете, а также послушать комментарий к нему Максима Шевченко.

Приведу лишь одно высказывание Миграняна: "...это кусок Грузинской железной дороги. Грузия уже столько лет наказывает не Абхазию, не Россию, наказывает Армению. Так вот, если есть у этих людей в Ереване хорошие отношения с Западом и с Америкой, так надавите на Грузию, на этих тварей, чтобы они открыли железную дорогу, потому что это чудовищно наказывать Армению ни за что, ни про что!".

Что это? Откуда столько лжи, грязи, ненависти в пяти строчках?

За оскорбление целого народа, нации его необходимо отправить за решетку, привлечь к уголовной ответственности. Это - во-первых.

Во-вторых. Как читатель понял, речь идет об абхазском участке Грузинской железной дороги, который был разрушен в начале 1990-х гг. сепаратистами во время грузино-абхазской войны, в период этнической чистки грузин в Абхазии для прекращения всех связей с Грузией. И делали это сепаратисты, ведущую роль среди которых играл батальон им. маршала Баграмяна, состоявший из этнических армян. Грузины никакого отношения к разрушению этого участка железной дороги не имеют!

В-третьих, чтобы открыть эту дорогу через Грузию, необходимо построить заново железную дорогу через Абхазию, и к Грузии это строительство опять же не имеет никакого отношения.

И, в-четвертых, с фразой "наказывать Армению ни за что, ни про что" Андроник явно переборщил.

Батальон Баграмяна, который на сегодня уже стал полком, в Грузии хорошо помнят. И про футбол с отрезанными головами грузин тома уголовного дела пылятся в прокуратуре Грузии. Армянский сепаратизм в Самцхе-Джавахети и претензии на грузинские церкви, армянский спецназ, устроивший пожары в Батумских лесах в августе 2008 года, и заявления армян во время Пятидневной войны никто не забывал.

Однако, следует иметь ввиду, что армяне воевали в Абхазии не только в составе батальона маршала Баграмяна, но и в составе других абхазских подразделений. Кроме того, когда численность батальона Баграмяна (по месту дислокации его называли также "гантиадским" - командир Вагарш, являвшийся членом "Крунка") перевалила за 350 человек, в Гаграх был создан второй армянский батальон (командир "гагрского" батальона Кивор являлся одним из руководителей гагрской общины "Маштоц"). Таким образом, ориентировочная численность представителей армянской диаспоры, сражавшихся против грузин в рядах сепаратистских абхазских подразделений, составила более 1500 человек. По признанию армянских источников, в бой армянские отряды уходили из города Гудаута с площади перед армянской церковью.

Всем известны настоятельные требования армянства и Республики Армения с открытием им Грузией выхода к Черному морю. Эти требования уникальны, потому что ни одному другому государству в мире, не имеющему выхода к морю, не приходит в голову требовать его за счет соседей. Эти проблемы решаются путем развития добрососедских отношений, экономики, торговли, совместного развития транспортных коммуникаций, реализации других совместных проектов. В армянском контексте - это территориальные притязания. Но еще большая уникальность заключается в том, что ни одно государство в мире не останавливает Республику Армения в этих ее устремлениях. Не очень активна, к сожалению, в этом и сама Грузия.

Выход к морю является составной частью программы, связанной с бредовой армянской идеей "великой Армении от моря до моря".

Для тех, кто еще не в курсе, поясним, что речь идет о так называемой "великой Армении от Черного моря до Каспийского моря, охватывающей часть территории Турции, территории как современной Республики Армения, так и Грузии, и Азербайджанской Республики". Эта идея армянства лежит в основе всех территориальных притязаний армян к своим соседям, к Азербайджану, Грузии, Турции и др.

Применительно к Грузии эта идея представляет сегодня особую опасность. Осознав на опыте проигранного армяно-азербайджанского конфликта бесперспективность завоевания территорий военным путем, изгнанное с оккупированных территорий в Азербайджане армянство решило продолжить реализацию указанной идеи путем фактического заселения конкретных территорий.

Рассмотрим сегодняшнюю демографическую ситуацию в Грузии и на Южном Кавказе в целом применительно к армянскому вопросу.

В период армянской оккупации Карабах и семь прилегающих к нему районов, подвергшихся этнической чистке, представляли собой моноэтническую зону.

Республика Армения, созданная в 1918 году, в территориальной основе которой лежит Западный Азербайджан - земли бывшего Иреванского (азербайджанского) ханства, осуществила этническую чистку азербайджанцев в течение 70 лет советской власти. Сегодня Республика Армения - моноэтническое государство.

Самцхе-Джавахети, составная часть Грузии, примыкает к Республике Армения и в большинстве своем населена армянами, переселенными туда (также, как и на весь Южный Кавказ) российской империей 200 лет назад. В годы СССР из Джавахети была осуществлена депортация турков-ахыска. Мягкая этническая чистка грузин, преимущественно экономическими методами, осуществлялась там все годы советской власти. Сегодня это практически моноэтнический регион.

Усилено заселяется армянами прилегающий к Самцхе-Джавахети Цалкский район Грузии.

Сепаратистская Абхазия сегодня на 60 процентов населена армянами. В начале 1990-х годов прошлого века этого еще не было, хотя активное переселение в Абхазию армян началось в 1958 году по призыву каталикоса Вазгена 1-го. Однако армяне "честно" воевали с абхазами против грузин, осуществили их этническую чистку, а затем эффективно использовали полученные дивиденды для захвата ведущих позиций (экономических, а в дальнейшем и политических) и мягкого выдавливания абхазов и других народов с территории Абхазии. Армяне в Абхазии получили значительное количество мест в местном парламенте и гарантированное место вице-спикера. Процесс усиления позиций армян в Абхазии при не лучших демографических процессах среди абхазов привел к еще большему преобладанию в Абхазии армян и мягкой этнической чистке абхазов. Еще в ноябре 2010 года Генеральным секретарем Совета Европы был подготовлен и представлен отчет о ситуации по конфликту в Грузии (за период апрель-сентябрь 2010 года). В пункте 56 этого отчета выражается озабоченность тем, что, в отличие от языков и школ всех других национальных меньшинств, в Абхазии преподавание в школах на армянском языке осуществляется без всяких препятствий по программам и учебникам Армении. Представляется также, что нет никаких препятствий для избрания в ближайшие годы в Абхазии президента-армянина. В интернете не составит труда найти карту Абхазии, на которой нанесена надпись - "Армянская республика Абхазия".

Всем известна постоянно увеличивающаяся численность и укрепляющиеся позиции армян в Краснодарском (особенно в городе Сочи) и Ставропольском краях, Ростовской области России. Эти территории являются смежными с Абхазией.

Лицу, знакомому с основами географии Кавказа, не составит труда совместить эти территории в "пояс": Ростовская область - Ставропольский край - Краснодарский край - город Сочи - Абхазия - Самцхе-Джавахети - Республика Армения - Карабах и семь прилегающих к нему районов. Посмотрев на карту, мы увидим, каких звеньев не хватает для того, чтобы окончательно выстроить этот пояс. Это - автономная Аджария и оставшаяся территория Грузии между Аджарией и Абхазией, с городом-портом Поти. Всего этого лет сто назад не было.

Вернемся к Абхазии. К тонко разыгрываемой провокации. Недавно в сетях информацией поделился пользователь под ником "Апсны Апсуа". Он написал: "Армянпереселенстрой в действии. План такой. Из Карабаха в Абхазию поэтапно планируют переселить пятьдесят тысяч человек. Финансирует проект Союз армян России и Татулян Рубен (скрывающийся "вор в законе" из Сочи по кличке "Робсон" - Н.А.). В Абхазии проект ведет Галуст Трапизонян ("герой" войны в Абхазии, долгие годы вице-спикер Абхазского парламента - Н.А.). В администрации президента курирует Зурик Каджая и напрямую Бжания. За каждого прописанного в Абхазии им обещают двенадцать тысяч евро! Плюс голоса на выборах 2025-го года".

"Доброжелатель" дальше предупреждает абхазов, что переселять планируют карабахских беженцев-армян и боевиков сирийских и ливанских террористических организаций, находящихся в Ереване, Кафане и Ханкенди. Переселение несколько задержалось, поскольку реваншисты собирались, как пишут СМИ, использовать террористов в новой войне с помощью России против Азербайджана. Но сейчас стало ясно, что никаких шансов на реванш у армянских националистов нет. А вот хорошо обученные террористы и мотивированные на убийство тех, кто не относится к "древнейшей" нации и у которых руки по локоть в крови, остались в регионе. Именно их перебросят очищать "место под солнцем" для массового переселения армян в Абхазию, на берега Черного моря. Становится понятной также деятельность криминального авторитета Рубена Татуляна, который просто смешал с грязью Адгура Ардзинбу, когда тот усомнился в правомочности получения Татуляном сепаратистского паспорта. Именно Татулян, возглавлявший армянский криминал Сочи и Краснодарского края, зачистил его от конкурентов иных национальностей. Все это не трудно найти в СМИ. Теперь же к ним добавятся террористы из АСАЛА и других террористических группировок.

Пока абхазы борются с "грузинской угрозой", на их земли массово заселяют армян, которые, в свою очередь, не планируют оставлять на ней абхазов, массово скупая или даже отжимая их дома.

В чем фишка провокации? В Республике Армения и Грузии проталкивается идея, что визит Президента Ильхама Алиева был связан также и с этим вопросом - "чтобы Грузия не мешала, поскольку Азербайджану это выгодно".

В принципе Азербайджан заинтересован в выезде из Ханкенди, находящихся там под присмотром российских миротворцев остатков армянских вооруженных сил. Никто этого не скрывает. Это требование Трехстороннего соглашения от 9/10 ноября 2020 года. Однако, это беспокоит моих коллег в Грузии: "есть одно "но". В краткосрочной перспективе, Баку глупо было бы этим не воспользоваться, но как это аукнется в долгосрочной перспективе?".

На мой взгляд, все обстоит несколько иначе. То, что в СМИ говорят о переселении армянских "беженцев" из Еревана, Кафана и Ханкенди, показывает, что это проект не Азербайджана. Если бы армян было так легко изгнать из "огрызка", то это было бы счастьем и миром для всего региона. Из Ханкенди выезжать они пока не собираются. Та часть боевиков, которая сбежала в Ереван и Кафан, представляет опасность для армянских властей и армянской государственности. Поэтому они и думают использовать их в дальнейших планах "построения великой Армении" и получения выхода к морю.

С учетом вышеуказанного Трехстороннего заявления и требования Азербайджана выполнить взятые Республикой Армения на себя обязательства по выводу армянских вооруженных формирований из Карабаха (кстати, параллельно с вводом российских миротворческих сил), армяне решили "приписать" Азербайджан к своему проекту, чтобы подпортить отношения Тбилиси с Баку.

Беспокойство грузинской стороны связано также с тем, что армяне реализуя свою давнюю, вековую мечту о выходе к морю, с помощью нового анклава абхазских и краснодарских армян, а также используя непростую ситуацию в России, создадут новое армянское образование на берегу Черного моря. Как говорят грузинские коллеги, Грибоедовский проект армянской миссии на Кавказе изжил себя после Победы Азербайджана и настало время новой игры на Кавказе, а абхазов используют, как буфер. Абхазы уже поняли это. Но хватит ли у главных покровителей армян ресурсов и сил для данного проекта. Здесь наши коллеги опасаются других проармянских сил, и в первую очередь, Францию, которая может включиться в проект и убедить в необходимости сотрудничества англосаксов.

В свете этих опасений Грузии мне представляется, что ей надо договариваться с абхазами, разъяснив им эту опасность, и объединяться. Этот идеальный вариант может показаться фантастикой, но на практике все может оказаться проще.

Уже сегодня необходимо предпринимать меры по пресечению очередного сепаратистского проекта на Южном Кавказе. Он должен быть регионом мира и процветания. Кто не хочет жить в подобном регионе, могут устраивать конфликты на территориях своих покровителей.